Alex Compa tiene el mejor promedio de Primera Federación: un gol cada 40 minutos

Compa no solo ha empezado la temporada convirtiendo prácticamente cada oportunidad en gol. Ningún futbolista de Primera Federación con al menos dos tantos presenta actualmente un promedio goleador mejor que el delantero del Pontevedra CF. El atacante granate firma un gol cada 40 minutos, el registro más elevado entre los dos grupos de la categoría bajo ese criterio, después de marcar ante el Arenas y el Bilbao Athletic sin haber formado parte hasta ahora de ningún once inicial.

El dato amplía la dimensión de un comienzo que ya resultaba llamativo dentro del propio Pontevedra. Los cinco primeros goles granates de la temporada habían tenido cinco autores diferentes, hasta que Compa se convirtió en el primero en repetir. Y lo hizo partiendo nuevamente desde el banquillo.

El atacante estrenó su cuenta ante el Arenas. Entró en el minuto 67 y solo nueve minutos después firmó el 3-0. Frente al Bilbao Athletic, en un escenario completamente distinto y con el Pontevedra 0-2 al descanso, volvió a aparecer. Rubén Domínguez realizó cuatro sustituciones durante el intermedio y Compa necesitó apenas tres minutos tras la reanudación para reducir diferencias.

El tanto no evitó finalmente la primera derrota de la temporada, pero volvió a poner el foco sobre un delantero que ya había terminado el pasado campeonato en clara progresión. Compa marcó nueve goles en 29 partidos durante su primera temporada en el Pontevedra, quedándose a solo uno de Alain Ribeiro, máximo realizador granate con diez en 34 encuentros y actualmente jugador del Sabadell.

La distribución de aquellos nueve goles explica todavía mejor el momento que atraviesa. El atacante consiguió solo uno durante las primeras 15 jornadas de la pasada temporada y anotó ocho en el resto del campeonato, convirtiéndose en una de las principales amenazas ofensivas del Pontevedra durante la fase decisiva del curso.

Diez goles desde su despegue

El cambio de temporada no ha detenido esa dinámica. A los ocho tantos de la segunda mitad del pasado campeonato ha añadido otros dos en el comienzo de la 2026/27. Son diez goles desde la jornada 16 del último curso, una continuidad que ayuda a entender que su actual eficacia no parte únicamente de tres jornadas.

Su relación con el gol tampoco nació en Pasarón. Compa llegó al Pontevedra después de firmar 16 tantos con el Arosa en Tercera Federación. El salto de categoría redujo inicialmente su producción, pero su adaptación terminó traduciéndose en los nueve goles de su primera campaña como granate y ahora en un arranque que le coloca al frente de la eficiencia anotadora de Primera Federación.

Los números llegan, además, en plena batalla por los puestos ofensivos. La incorporación de Luisao ha elevado hasta once los jugadores disponibles para cuatro posiciones entre mediapunta, extremos y delantero: Charid, Luisao, Compa, Elejalde, Bob Omoregbe, Gaye, Mba, Tiago, Marcos Bravo, Alberto Gil y Álex González.

La competencia aumenta después de un verano en el que la continuidad de Compa estuvo rodeada de rumores. El delantero permaneció finalmente en el Pontevedra CF y está respondiendo sobre el terreno de juego con el argumento que mejor conoce tras completar su recuperación.

Mba ha ocupado hasta ahora la referencia ofensiva de inicio, mientras Compa continúa esperando su primera titularidad. Tres jornadas todavía representan una muestra reducida para establecer jerarquías, pero ser el futbolista que menos tiempo necesita para marcar entre todos los jugadores con al menos dos goles de los dos grupos de Primera Federación añade presión al debate.

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En un ataque con numerosas alternativas, Compa ha comenzado su pelea por los minutos de la forma más difícil de ignorar, que no es otra que marcando más rápido que nadie.