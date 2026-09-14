Daniel Rivera y David Fernández llevan el ajedrez de Pontevedra hasta Samarcanda

El ajedrez pontevedrés se ha hecho un hueco esta semana en el escaparate internacional. Daniel Rivera y David Fernández Lago, ambos vinculados a la Escola Xadrez Pontevedra-Universidade de Vigo, forman parte de la selección española que disputa en Samarcanda (Uzbekistán) las Olimpiadas de Ajedrez para Personas con Discapacidad, que se celebran hasta el 18 de septiembre.

Rivera ejerce como capitán y entrenador del combinado nacional, mientras que Fernández Lago integra el equipo de cinco jugadores junto a José Manuel Vela, Agustín Fernández, Iraida Casadevall y Alejandro Martínez. La competición, organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la federación uzbeka, reúne a algunas de las principales figuras del ajedrez adaptado.

España ha sumado dos victorias en las tres primeras rondas de un torneo que se disputa a siete jornadas mediante sistema suizo. El debut llegó con un triunfo por 3,5-0,5 ante China. En ese enfrentamiento, David Fernández Lago firmó tablas frente a Kaiming Shi.

La segunda ronda dejó la primera derrota del equipo español, que cayó por 3-1 ante Argentina. Fernández Lago perdió su partida frente a Leonel Amato. El combinado nacional reaccionó en la tercera jornada con una nueva victoria frente a Zimbabue, resultado que lo situó en el puesto 13 de la clasificación general.

La presencia de Rivera y Fernández Lago supone un nuevo paso internacional para el club pontevedrés. Ambos ya formaron parte el pasado año del equipo con el que España logró la medalla de bronce en la Olimpiada de Ajedrez por Equipos para personas ciegas. Fernández Lago, además, ya había participado en estas Olimpiadas para Personas con Discapacidad en 2020, en una edición celebrada en línea por la pandemia.

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Desde la Escola Xadrez Pontevedra destacan el valor deportivo y también inclusivo de esta participación. «Ver a Daniel dirigiendo a la selección nacional y a David compitiendo al más alto nivel en Samarcanda es la mayor recompensa al trabajo diario de nuestro club», señalan desde la entidad. A su juicio, ambos representan «respeto, resiliencia y la certeza de que en el ajedrez no existen barreras». La competición continuará en Samarcanda hasta el 18 de septiembre.