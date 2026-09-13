Afección granate
Clara Rivas, a pontevedresa que corre o marcador do Pontevedra CF: «Espero que pensen un pouco en nós»
A iniciativa naceu case por casualidade entre amigos e xa suma participantes, repercusión nas redes e mesmo comentarios desde o vestiario granate
Un gol, un marcador e unhas zapatillas. Esa é a combinación coa que a pontevedresa Clara Rivas converteu o inicio de tempada do Pontevedra CF nun peculiar reto deportivo: trasladar os resultados do equipo granate á carreira. Se o primeiro 0-1 se traduciu nun cómodo quilómetro, o 4-1 da segunda xornada elevou a conta aos 41. «Cando vimos o 3-0 xa dixemos: Mi madriña, isto vai mal», lembra entre risas.
A idea naceu case por casualidade, diante do primeir partido nun bar e nunha conversa co seu amigo Sergio. Sen planificación, sen grandes pretensións e ca intención de divertirse, facer deporte e crear comunidade arredor do Pontevedra CF. «Saíu todo moi improvisado», admite Rivas, que pretende manter a iniciativa durante a tempada sempre que sexa posible.
A segunda entrega do reto tivo, ademais, un escenario moi pontevedrés. O partido coincidiu coa Feira Franca e o grupo estaba vendo o espectáculo na praza, polo que ían seguindo o marcador a través do móbil. Cada actualización facía medrar tamén a distancia que lles esperaba. O 1-0 parecía asumible; co 2-0 chegaron os primeiros avisos e, co terceiro tanto, as bromas transformáronse nunha pequena alarma deportiva.
O desafío non ten unha estrutura pechada. Ao contrario. No primeiro día sumouse unha amiga que quería probar cunha distancia curta. «Para min é moi importante que o deporte sexa accesible e aberto a todo o mundo», explica. «Se podo animar a xente a correr, encantadísima».
Rivas, nacida e criada en Pontevedra, leva o deporte incorporado á súa rutina desde nena. Practicou atletismo dende os sete anos, probou pole dance, boxeo e ximnasio e mesmo completou varias medias maratóns co seu pai. «Na casa sempre me facilitaron o acceso ao deporte e apoiáronme para probar cousas novas», conta.
A súa relación co Pontevedra CF e con Pasarón tamén vén da infancia. De pequena acudía ao estadio co seu pai e coa súa irmá, aínda que durante a adolescencia perdeu ese hábito. Aos 18 anos marchou a Inglaterra, onde estudou Traballo Social en Brighton e traballou durante varios anos. Regresou a Pontevedra en xullo deste ano e, coa volta á cidade, chegou tamén o reencontro co equipo granate. «Agora, sempre que podo e estou en Pontevedra, vou».
A súa vida profesional e deportiva tamén acabou cruzándose. É traballadora social, estuda Psicoloxía e conta co título de adestradora persoal. Hai arredor dun ano abriu unha conta en Instagram vinculada ao exercicio, aínda que insiste en que os números non son a súa prioridade. «Ter máis ou menos likes dáme bastante igual», asegura. O seu obxectivo é outro: «Gustaríame que a xente se animase, correra, apoiase o equipo da súa cidade e viñese a Pasarón».
Ese desexo de sumar afección conecta co que Rivas máis valora de Pontevedra: unha cidade compacta, activa e profundamente ligada ao deporte. «Vas pola rúa e sempre ves alguén paseando, correndo ou facendo algunha actividade. Iso mola moito», sinala. Tamén celebra a capacidade da Boa Vila para acoller competicións de primeiro nivel e cre que non sempre se valora suficientemente a oportunidade de ver deportistas de elite en directo.
Mentres o reto colle forma e esperta curiosidade nas redes, o vestiario do Pontevedra xa parece ter oído falar del. Rivas tómao con humor e lanza unha petición aos goleadores granates: «Espero que pensen un pouco en nós». Se chega un 0-0, aínda terán que decidir se toca descanso ou se inventan unha nova regra. De momento, o 1-3 ante o Bilbao Athletic manda e as zapatillas xa esperan ao asfalto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de cinco hombres
- Miguel Ángel Lotina: «La de mi Celta es la plantilla más completa que he entrenado»
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- Nudistas en la playa de Barra increpan con aplausos a quienes utilizan el bañador
- Muere un septuagenario mientras se bañaba en una playa de O Grove
- Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok
- El tripulante detenido por la narcolancha de Portugal estaba escondido en las dunas de la playa