El Pontevedra también sabe ganar sin tener el balón

El Pontevedra ha arrancado la temporada demostrando que no necesita monopolizar la pelota para sentirse cómodo. El conjunto granate suma seis puntos de seis pese a registrar apenas un 34% de posesión ante el Real Avilés y un 33% frente al Arenas, una característica que David Alba no interpreta como una debilidad. «Una de nuestras virtudes es que no necesitamos el balón para sentirnos a gusto dentro del terreno de juego», explicó este miércoles el central.

Los números refuerzan esa lectura. En los 193 minutos disputados entre las dos primeras jornadas, el Pontevedra ha pasado 117 por delante en el marcador, 76 con empate y ninguno en desventaja. El balance es igualmente contundente: cinco goles a favor, uno en contra —ante el Arenas sobre la bocina— y pleno de victorias.

La escasa posesión, por tanto, no ha impedido al equipo de Rubén Domínguez controlar los encuentros desde otros registros. «Creo que habla bien del equipo poder manejar diferentes situaciones», apuntó Alba. «He estado en sitios en los que cuando no tienes el balón parece que las cosas no están bien del todo. Aquí hay que darle valor a estar a gusto con o sin balón», concluyó el zaguero toledano.

La explicación pasa también por el trabajo defensivo. El exjugador del Nàstic destacó la importancia que concede el cuerpo técnico a adaptar la altura del equipo a cada momento del encuentro. «Aquí se prioriza bastante el trabajo del bloque defensivo, cómo apretar, el bloque alto, el bloque medio o el bloque bajo dependiendo de la situación del partido», señaló.

Esa capacidad de adaptación también apareció ante el Arenas en el dibujo. El Pontevedra comenzó con dos centrales y terminó el encuentro con tres, una modificación que afecta directamente a Alba. El defensa resta importancia a la estructura mientras conserve protagonismo. «A mí sinceramente me da igual, lo que me importa es estar en el once. Está bien dominar muchos registros, ir cambiando de sistemas y poder adaptarnos», respondió sobre jugar en pareja o trío de centrales.

Titular en las dos primeras jornadas, Alba continúa además recuperando sensaciones después de varios meses arrastrando problemas físicos. «Llevo cinco o seis meses con el aductor tocado», reconoció. No pudo terminar el encuentro de Avilés y acabó también algo mermado ante el Arenas, aunque asegura encontrarse cada día mejor.

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El siguiente examen llegará este sábado ante el Bilbao Athletic y supondrá, además, el estreno liguero del Pontevedra en Pasarón. Un nuevo contexto que espera con «la máxima ilusión» para comprobar hasta dónde llega esa capacidad granate para competir desde registros diferentes.