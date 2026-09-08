El Pontevedra no descarta el aplazamiento del partido contra la Ponferradina

El encuentro que el Pontevedra CF debe disputar ante la Ponferradina el 27 de septiembre abre otro frente alrededor de Pasarón. El club trabaja con el Concello para encontrar una fórmula que permita compatibilizar el partido con los cortes de acceso previstos en el entorno del estadio por la coincidencia con las finales del Triatlón.

La presidenta explicó que inicialmente se había comunicado al club que los accesos estarían afectados de martes a domingo. Ante esa situación, el Pontevedra llegó a solicitar a la Federación trasladar el encuentro al lunes, pero recibió como respuesta que esa franja no estaba disponible.

Descartada esa posibilidad, la prioridad vuelve a ser jugar en Pasarón y encontrar una ventana que facilite la llegada de aficionados, jugadores y personal necesario para la organización del encuentro.

La dirigente señaló que mantiene pendiente una conversación con la concelleira responsable y con el dispositivo de seguridad de las pruebas para estudiar qué accesos podrían quedar disponibles y en qué horarios. Según explicó, el club confía en que exista margen entre pruebas para facilitar la llegada al estadio.

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El Pontevedra insiste en que no pretende confrontar ambos acontecimientos. «Nos encanta que haya eventos deportivos en la ciudad», señaló su presidenta, que reclamó coordinación para que puedan convivir con el fútbol. La primera opción sigue siendo Pasarón y el club irá estudiando alternativas únicamente si finalmente no puede garantizarse el acceso en condiciones normales, sin descartar incluso, el aplazamiento del encuentro.