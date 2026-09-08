Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Batacazo en PisaCrisis migratoria en CeutaGondomar: recibos de agua de 10 añosHogares sin garaje en VigoPrecio de la vivienda disparadoGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Jugar, la primera opción

El Pontevedra no descarta el aplazamiento del partido contra la Ponferradina

Pese a que disputar el partido el domingo a las 18.15 sea la opción número uno para el club, en caso de negativa la entidad granate reconoce que «todas las opciones estarán sobre la mesa»

Grada del Estadio Municipal de Pasarón.

Grada del Estadio Municipal de Pasarón. / Gustavo Santos / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo de Dios

Pontevedra

El encuentro que el Pontevedra CF debe disputar ante la Ponferradina el 27 de septiembre abre otro frente alrededor de Pasarón. El club trabaja con el Concello para encontrar una fórmula que permita compatibilizar el partido con los cortes de acceso previstos en el entorno del estadio por la coincidencia con las finales del Triatlón.

La presidenta explicó que inicialmente se había comunicado al club que los accesos estarían afectados de martes a domingo. Ante esa situación, el Pontevedra llegó a solicitar a la Federación trasladar el encuentro al lunes, pero recibió como respuesta que esa franja no estaba disponible.

Descartada esa posibilidad, la prioridad vuelve a ser jugar en Pasarón y encontrar una ventana que facilite la llegada de aficionados, jugadores y personal necesario para la organización del encuentro.

La dirigente señaló que mantiene pendiente una conversación con la concelleira responsable y con el dispositivo de seguridad de las pruebas para estudiar qué accesos podrían quedar disponibles y en qué horarios. Según explicó, el club confía en que exista margen entre pruebas para facilitar la llegada al estadio.

Noticias relacionadas

El Pontevedra insiste en que no pretende confrontar ambos acontecimientos. «Nos encanta que haya eventos deportivos en la ciudad», señaló su presidenta, que reclamó coordinación para que puedan convivir con el fútbol. La primera opción sigue siendo Pasarón y el club irá estudiando alternativas únicamente si finalmente no puede garantizarse el acceso en condiciones normales, sin descartar incluso, el aplazamiento del encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
  2. La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
  3. La Guardia Civil logra frenar una estafa de 46.300 euros con criptomonedas a un pontevedrés
  4. Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
  5. Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
  6. Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta
  7. El mosquito tigre se extiende en el área de Vigo: cómo evitar y paliar su persistente picadura
  8. Un niño alerta al 112 de un incendio en su casa en Vigo mientras su madre intenta apagarlo

Darbo bailó bajo la lluvia con una danza muy aplaudida y con vivas del público

Darbo bailó bajo la lluvia con una danza muy aplaudida y con vivas del público

Darbo bailó bajo la lluvia con una danza muy aplaudida y con vivas del público

Almuiña exige a Caballero que no cuestione el derecho de Baiona al abastecimiento de agua

Almuiña exige a Caballero que no cuestione el derecho de Baiona al abastecimiento de agua

Así vivió Darbo el día grande de su Romería

Así vivió Darbo el día grande de su Romería

Pichi, el ciclista solidario de O Grove, se dispone a realizar 6.000 kilómetros para visibilizar la diabetes

La asociación de enfermos de alzheimer de Pontevedra anuncia sus próximos actos y lanza una reclamación a Sanidad

La asociación de enfermos de alzheimer de Pontevedra anuncia sus próximos actos y lanza una reclamación a Sanidad

El Fogasa deberá indemnizar al ex director general de la auxiliar del naval Soling tras su quiebra fantasma

El Fogasa deberá indemnizar al ex director general de la auxiliar del naval Soling tras su quiebra fantasma

Un gran descubrimiento durante las obras del metro de Bruselas: encuentran huesos de mamut de hace más de 11.000 años

Un gran descubrimiento durante las obras del metro de Bruselas: encuentran huesos de mamut de hace más de 11.000 años
Tracking Pixel Contents