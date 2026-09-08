El Pontevedra CF cierra su plantilla con el regreso más esperado: Luisão vuelve a Pasarón

El Pontevedra CF ha puesto la última pieza a su plantilla para la temporada 2026/27 con el fichaje de Luisão Macías, un futbolista que conoce perfectamente Pasarón. El atacante de 21 años regresa al conjunto granate después de haber defendido su camiseta como cedido durante la pasada campaña y se incorpora como agente libre.

El club confirmó este martes que esta incorporación supone el último fichaje del Pontevedra, dando por cerrada la plantilla.

Luisão Macías pertenece a una generación todavía sub-23 y destaca por su polivalencia en la parcela ofensiva. Puede desenvolverse como mediapunta y también partir desde cualquiera de las dos bandas. Antes de su primera llegada a Pontevedra se formó en el Cornellà y pasó por el Deportivo Fabril.

Su primera etapa en Pasarón comenzó en agosto de 2025, cuando el Deportivo lo cedió al cuadro granate después de renovar entonces su contrato con la entidad coruñesa. Durante el último curso, Luisão disputó 39 partidos oficiales con el Pontevedra entre Primera Federación y Copa del Rey, con un balance de dos goles y dos asistencias, según los datos recogidos en su trayectoria.

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Su regreso permite al cuerpo técnico recuperar a un jugador que ya conoce el vestuario, la categoría y la idea de juego del equipo, reduciendo además el periodo de adaptación habitual de un fichaje. Luisão vuelve así a Pasarón apenas unos meses después de finalizar su cesión, esta vez para iniciar una nueva etapa de granate y completar definitivamente la plantilla del Pontevedra CF.