Lupe Murillo: «Queremos un Pasarón acorde al fútbol del siglo XXI»

El problema del césped de Pasarón está bajo la superficie. El informe técnico elaborado este verano concluye que el sistema de drenaje del estadio está colapsado y no evacúa correctamente el agua, un diagnóstico que, según explicó este martes la presidenta del Pontevedra CF, Lupe Murillo, obliga a pensar en una reforma integral del terreno de juego. La actuación ejecutada desde agosto es únicamente una solución provisional para poder afrontar la presente temporada.

«El diagnóstico final indica que el drenaje está colapsado, es decir, que el sistema instalado no desaloja el agua del campo», señaló la dirigente granate, que compareció para ofrecer la versión del club después de varios días de polémica alrededor del estado del estadio y del traslado del encuentro ante el Arenas a Portonovo.

El informe planteó dos alternativas: renovar completamente el sistema de drenaje o ejecutar una solución puente hasta poder abordar esa obra de mayor envergadura. Según la versión ofrecida por el Pontevedra, Concello y Deputación mostraron disposición a actuar, pero los plazos administrativos y la cercanía del comienzo de la competición impedían acometer a tiempo cualquiera de las soluciones planteadas.

Ante el estado de encharcamiento que presentaba Pasarón en pleno verano, el club optó por esa intervención de emergencia. La empresa pudo comenzar los trabajos el 8 de agosto y actuó también durante fines de semana y festivos para intentar llegar al inicio liguero. La presidenta defendió que la actuación fue comunicada previamente al Concello y contó con su visto bueno. «No fue una decisión del club en solitario. Fue una decisión consensuada y admitida por todas las partes», afirmó.

Los problemas en la germinación de algunas zonas obligaron finalmente a ganar unos días más de recuperación y trasladar el primer partido como local a Portonovo. La dirigente recordó que esa salida tuvo un coste económico y social para el Pontevedra, pero defendió que era necesario priorizar la recuperación del campo.

El club espera ahora que la mejora permita jugar con normalidad durante la temporada, aunque no descarta que sean necesarias nuevas actuaciones provisionales. La reforma realizada no sustituye, insiste, la intervención estructural que necesita Pasarón.

«Somos usuarios, no propietarios», reiteró la presidenta, que reclamó que sean las administraciones las que asuman la reforma definitiva del estadio municipal. El Pontevedra viene alertando, según explicó, desde hace años de que los problemas iban más allá del mantenimiento superficial, especialmente por el comportamiento del terreno durante los meses de invierno.

La intención trasladada al club es empezar a trabajar ya en los trámites necesarios para que la reforma integral pueda abordarse cuando termine la temporada, aprovechando los meses sin competición. La presidenta evitó garantizar que los plazos vayan a cumplirse, aunque aseguró confiar en los compromisos transmitidos por las administraciones.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el club asegura que el Pontevedra podrá regresar este fin de semana a Pasarón. «Yo quiero creer» en que la reforma definitiva pueda convertirse en realidad, resumió la dirigente, que insistió en que la prioridad pasa por disponer de un terreno seguro para los futbolistas y acorde a las necesidades de la categoría.