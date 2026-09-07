El Cisne se reinventa: juventud, oficio y más armas para dar un paso adelante

El Cisne quiere seguir corriendo, defendiendo con agresividad y jugando sin complejos, pero también aprender a detenerse cuando el partido lo exija. El conjunto pontevedrés encara el inicio de Liga con seis caras nuevas, más alternativas ofensivas y el reto de ganar madurez sin perder su identidad joven.

Ese equilibrio entre juventud y oficio resume buena parte de la transformación del verano. Marcos Otero ha tenido que reconstruir algunas piezas, especialmente después de la marcha de Álex Calvo, una referencia defensiva, y quiere compensarla a través de la intensidad colectiva y una mayor rotación.

«Queremos que el equipo sea intenso, que lleve la iniciativa en defensa y aprovechar esas situaciones para ser rápidos en el contraataque, la primera y segunda oleada o el saque rápido de centro», explica el técnico.

No supone una ruptura con el pasado. El Cisne pretende mantener un sello reconocible: defensa aguerrida, velocidad y un ataque basado en el ritmo y las continuidades. La pretemporada, pese a comenzar con varias derrotas frente a rivales exigentes, ha servido para ensamblar una plantilla con seis incorporaciones, cuatro de ellas en la primera línea.

Un ataque todavía por pulir

El proceso no está terminado. Otero identifica en el ataque posicional el principal margen de crecimiento antes del estreno liguero.

«Hemos mejorado mucho en defensa y en la transición lo estamos haciendo bien, pero quizás estamos verdes todavía en el ataque posicional para lo que nos gustaría», reconoce.

La otra asignatura pendiente aparece cuando los partidos se complican. Durante los últimos cursos, el Cisne ha sufrido desconexiones, parciales en contra y dificultades para gestionar finales ajustados.

«Nos gustaría competir cada minuto de partido y no encajar esos parciales que muchas veces te condicionan el resultado», señala Otero.

Precisamente ahí puede resultar decisiva la experiencia que ha ganado la plantilla.

Tomás Moreira, experiencia para poner calma

Una de las caras nuevas más destacadas es Tomás Moreira. El pivote vigués, de 34 años y con experiencia en ASOBAL y en el extranjero, regresa a Galicia para asumir un papel que va más allá de su aportación en pista.

Otero llega a definirlo como una especie de «entrenador ayudante» por su capacidad para aconsejar y corregir a los más jóvenes.

Moreira asume esa responsabilidad. «Vengo quizá a echar una mano en eso, sobre todo a poner calma, a que estén tranquilos cuando se den un par de parciales malos y vean que no pasa nada», explica.

El veterano también buscaba en el Cisne la oportunidad de regresar cerca de Vigo y volver a disfrutar del balonmano. Su filosofía es sencilla: «Mi trabajo es ayudar al resto. Si es ofreciéndome, bloqueando para que entren ellos o metiendo goles, me da igual».

Evolución bajo palos

Desde dentro del vestuario, Abían Rodríguez percibe ya los efectos de las incorporaciones. El portero considera que el equipo dispone ahora de «muchas más armas ofensivas» y cree que ha dado «un salto cualitativo bastante grande».

Rodríguez también reconoce el problema que pretenden corregir los veteranos: «Esa carencia de experiencia nos ha lastrado en algunos partidos».

Pese a las novedades, el guardameta asegura que el vestuario mantiene el carácter desenfadado de los últimos años. «Los más viejos a veces parecen los más pequeños y los más pequeños a veces parecen los más viejos», resume sobre un grupo en el que el buen ambiente se traslada a los entrenamientos.

El objetivo inmediato sigue siendo asegurar la permanencia y, a partir de ahí, comprobar hasta dónde puede llegar el equipo. Otero define al nuevo Cisne como «ambicioso»; Moreira habla de «alegría e ilusión» y Abían lo considera «ilusionante».

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