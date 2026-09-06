«Hacer un seis de seis en esta liga es algo muy complicado»

El Pontevedra ha comenzado la temporada con pleno de puntos, seis de seis, y una pegada que volvió a marcar diferencias ante el Arenas. Dos triunfos en dos jornadas que permiten a un equipo con 13 caras nuevas crecer desde la tranquilidad, aunque su técnico se resiste a dejarse llevar por los resultados. «Tenemos muchísimo que mejorar y el Pontevedra de septiembre tiene que estar a años luz del Pontevedra de mayo», advirtió.

El entrenador granate valoró especialmente la eficacia de su equipo, capaz de castigar al rival al contragolpe después de una primera mitad controlada. La principal asignatura pendiente apareció tras el descanso, cuando el Pontevedra perdió protagonismo con balón y pasó demasiados minutos defendiendo. «Tenemos que ser capaces de tener un mayor control del juego y de la posesión para poder respirar un poco mejor», explicó.

El resultado, reconoció, no reflejó por completo las dificultades del encuentro. El Arenas dio un paso adelante en la segunda parte, acumuló jugadores por dentro y dispuso de oportunidades. «El resultado es abultado porque la realidad es que el Arenas propuso y tuvo ocasiones», señaló. La respuesta granate llegó desde la resistencia defensiva y la velocidad: «Desde los contragolpes hemos matado el partido».

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El buen inicio también refuerza la adaptación de los fichajes, con tres de los nuevos jugadores entre los goleadores. El técnico destacó que «todo el mundo está aportando» y que el grupo va construyendo poco a poco su cohesión.