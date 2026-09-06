Fútbol sala
El Poio no da opción al Wanapix y se lleva los puntos de Zaragoza
Laura Sánchez, con un doblete, y Lucía Gómez firmaron los goles del conjunto rojillo ante el Wanapix Aldelís InterSala en el primer partido de la temporada
Hugo de Dios
El Poio Pescamar inicia la liga con buen pie. Resolvió su visita al Wanapix Aldelís InterSala Zaragoza con una victoria por 0-3, cimentada por completo antes del descanso. Laura Sánchez abrió el marcador apenas transcurridos cuatro minutos y Lucía Gómez amplió la ventaja en el 11, antes de que la propia Sánchez completase su doblete en el minuto 18.
El conjunto rojillo llegó así al descanso con un cómodo colchón de tres goles en el CDM La Granja. Tras la reanudación, el marcador ya no volvió a moverse y el Poio Pescamar confirmó un triunfo sin encajar.
Luis Alberto López-Tulla apostó de inicio por Elena González de Pablos bajo palos, acompañada por Marta López-Pardo, Carolina Pedreira, Carmen Noreña y Carolina Bravo. El encuentro dejó también varias amonestaciones en el conjunto rojillo Débora Fernandes y Ale de Paz vieron tarjeta en el Poio, mientras Claudia García fue amonestada en el conjunto zaragozano.
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