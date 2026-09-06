Festival granate en el «exilio»

Tras tres meses y medio de espera, el granatismo volvía a gozar de la Primera Federación —aunque lejos de casa— ante el Arenas Club. Y el regreso fue por todo lo alto con una goleada casi perfecta por 4-1, un resultado que dejó una tarde redonda para el conjunto granate. Domingo Mba fue el más destacado de un encuentro en el que también dejaron muy buenas sensaciones Elejalde, Ilias y Jerín.

Pese a toda la polémica arrastrada durante la semana, la Feira Franca y las altas temperaturas, el Campo de Baltar se presentó prácticamente lleno, ofreciendo un gran marco para el regreso de la competición.

Todavía sin Rubén en el banquillo, que arrastra la sanción de la temporada pasada y volverá en la jornada 6, Ivorra fue el elegido para sustituir al expulsado Yelko en la medular.

Pese a la calidad del triángulo interior formado por Ivorra, Jerín e Ilias fue, sin duda, un partido de extremos. Alberto Gil y Elejalde fueron muy protagonistas durante el primer tiempo, apareciendo de forma constante en el juego ofensivo. Fue el segundo el que, tras apenas diez minutos de juego, adelantó al cuadro lerezano en Baltar.

Después de una gran recuperación de Jerín, Mba condujo y abrió un gran balón hacia Elejalde, que tras dejar atrás a dos defensores la puso al palo largo para hacer el primero de la tarde y encarrilar el encuentro. A través de la presión y el buen juego con pelota, el Pontevedra se hizo dueño y señor del partido, controlando el desarrollo durante buena parte del primer acto con mucha autoridad.

Salvo una jugada rocambolesca aislada tras un saque de esquina que acabó con un remate en escorzo al larguero, la ofensiva vasca fue muy limitada. Así, con control total de la contienda, los de Rubén Domínguez se fueron uno por encima al descanso, aunque con los dos integrantes del pivote amonestados, con el riesgo que eso supone.

A la salida de los vestuarios, el conjunto granate volvió a salir con el cuchillo entre los dientes y con la misma intensidad. Tras una gran conducción de Ilias, el ‘20’ granate filtró un pase exquisito para Mba, que definió cruzado a las mil maravillas para hacer el segundo y poner tierra de por medio. Gol y asistencia para el exjugador del Coria.

La segunda mitad fue como coser y cantar para el Pontevedra, que no dio opción de reacción al Arenas. Para consolidar más aun el resultado, el banquillo granate optó por un cambio de esquema, pasando del 4-2-3-1 al 5-3-2 dando entrada a Reda Ergouai.

Y la idea surtió efecto, ya que además del dominio de la pelota Compa se sacó un derechazo desde la frontal a la cepa del poste para poner el 3-0 en su regreso al verde, aumentando todavía más la ventaja en el marcador.

Pero la fiesta granate no acabaría ahí. Y es que, tras su gran partido en la jornada 1 ante el Avilés, Rui Pedro confirmó las buenas sensaciones con un auténtico golazo para poner punto y final a la contienda en Baltar.

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