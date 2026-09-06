Cinco goleadores para un Pontevedra que no depende de nadie

Cinco goles y cinco goleadores diferentes. El Pontevedra ha comenzado la temporada sin entregar su producción ofensiva a un único futbolista. Los cinco tantos que sostienen el pleno de seis puntos de seis llevan otras tantas firmas: Yelko marcó el gol de la victoria en Avilés y Elejalde, Mba, Compa y Rui Pedro se repartieron los cuatro del triunfo del sábado frente al Arenas.

La variedad no se limita a los nombres. También alcanza a las demarcaciones. Han marcado un mediocentro, un extremo, dos delanteros y un lateral, una distribución que amplía las amenazas de un Pontevedra que ha encontrado gol por distintas vías en sus dos primeras jornadas en Primera Federación mostrando un fútbol mucho más coral que el curso pasado.

Elejalde abre el camino

Ante el Arenas, Elejalde hizo el primero a los diez minutos y permitió al equipo granate afrontar el encuentro desde una situación favorable. El extremo madrileño, uno de los recién llegados este verano, destacó el valor del arranque colectivo. «Es el comienzo soñado para cualquier club, cualquier equipo», señaló tras un encuentro en el que también valoró haberse sentido «arropados por la gente» pese a no poder jugar todavía en Pasarón.

El segundo tanto llevó la firma de Mba, que ya había participado en el primer gol con la asistencia a Elejalde para mas tarde hacer el 2-0 en el minuto 50. El delantero suma así un gol y una asistencia en las dos primeras jornadas y continúa avanzando en su adaptación al equipo y a la categoría. «Estoy intentando aprender todo lo que pueda, especialmente con el míster y mis compañeros. Siempre estoy pidiendo consejos», relató.

Mba reconoció además la buena conexión que mantiene con Compa. «Somos bros. Nos llevamos muy bien. Él me ha ayudado mucho desde que he llegado aquí. De hecho, entrenamos juntos nuestras finalizaciones y dentro del campo creo que se puede notar».

El regreso de Compa

Precisamente Compa protagonizó una de las imágenes del encuentro. Reapareció después de su lesión, entró al campo en el minuto 67 y solo necesitó nueve minutos para celebrar su primer tanto del curso. Fue, además, el primer gol de un suplente del Pontevedra esta temporada. «Supercontento y muy orgulloso, sobre todo de poder hacer el primer gol. Para nosotros un gol es vida», expresó el cesureño, que puso también el foco en que el equipo todavía tiene margen: «Estamos en la jornada dos, pero vamos por buen camino».

Menos de diez minutos le hicieron falta a Compa para reencontrarse con el gol tras su lesión. / Gustavo Santos / FDV

Rui Pedro también produce

La goleada la completó Rui Pedro, demostración de que la producción ofensiva no procede exclusivamente de los hombres de ataque. El lateral zurdo acabó el duelo con un gol y una asistencia y, después de disputar los 180 minutos disponibles en este inicio de temporada, acumula las mismas participaciones directas en gol que Mba, dejando ambos muy buenas sensaciones en el arranque.

El portugués está encontrando además una rápida adaptación después de llegar procedente del fútbol luso. «Es un campeonato muy competitivo, tiene mucha intensidad y me gusta eso», afirmó. «La forma en la que mis compañeros me recibieron hizo todo más fácil».

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De los cinco goleadores granates, tres —Elejalde, Mba y Rui Pedro— disputan su primera temporada en Pontevedra. Una respuesta inmediata de parte de las incorporaciones dentro de un ataque que, por ahora, no necesita buscar a un único dueño del gol.