Sin Pasarón y sin Yelko: el Pontevedra recibe al Arenas en Baltar

El Pontevedra afronta este sábado su primer partido como local de la temporada lejos de Pasarón y sin Yelko Pino, sancionado tras su expulsión en Avilés. El equipo granate recibe al Arenas Club de Getxo a las 18.45 horas en Baltar, en Portonovo, después de una semana marcada por la polémica del cambio de campo y por la llegada de los últimos refuerzos.

El traslado se debe al estado del césped de Pasarón, cuya germinación se vio frenada por las lluvias. El club sostiene que el problema no afecta al nuevo drenaje y da por hecho que el equipo regresará a su estadio la próxima jornada, frente al Bilbao Athletic.

Mientras tanto, Baltar acogerá un duelo entre dos equipos que puntuaron en el estreno: el Pontevedra ganó 0-1 al Avilés con un penalti transformado por Yelko y el Arenas rescató en el último suspiro un empate ante el Racing de Ferrol (1-1).

Rubén Domínguez resta importancia al cambio desde el punto de vista futbolístico. El técnico ourensano visitó el campo antes del choque y considera que está «en perfectas condiciones», además de tener unas dimensiones similares a las de Pasarón.

Sí admite que hay un factor imposible de trasladar. «Esa motivación que te da Pasarón es intrínseca. Eso no lo puedes preparar en un entrenamiento», explicó. Y pidió que el cambio de escenario no enfríe la conexión con la grada: «El año pasado nos faltó un punto para lograrlo. Necesitamos a todos cada partido».

Omoregbe sí, Gaye todavía no

La única baja es Yelko. Comparada está recuperado y Alba, sustituido en Avilés por precaución, también se encuentra disponible. Entre las novedades, Bob Omoregbe debería entrar en la convocatoria una vez resuelta su inscripción, mientras el club continúa con el papeleo de Papa Magueye Gaye, que tendrá que esperar, al menos, hasta la próxima jornada para estrenarse con la elástica granate.

Domínguez considera cubierta la plantilla y, aunque quedan fichas libres, apunta que «a priori, el mercado está cerrado». El técnico espera un Arenas «atrevido», con buen pie y voluntad de tener el balón. Los precedentes recientes reflejan igualdad, ya que la pasada temporada el Pontevedra ganó 2-0 en Pasarón y el Arenas se impuso por la mínima (1-0) en Getxo.

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Un triunfo por bando antes de reencontrarse, esta vez, en Baltar, en un duelo en el que los tres puntos podrían —en su justa medida— hacer olvidar poco a poco todo el revuelo de esta semana.