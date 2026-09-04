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Fútbol / Primera Federación

Rubén Domínguez: «Ese empuje que te da Pasarón no se puede preparar»

El técnico ourensano pide unidad al granatismo y confirma que Omoregbe está listo para jugar, mientras que Papa Gaye tendrá que esperar

Rubén Domínguez, sobre los fichajes: «Nos van a dar un techo alto»

Rubén Domínguez, sobre los fichajes: «Nos van a dar un techo alto» / Gustavo Santos / FDV

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Hugo de Dios

Pontevedra

El cambio de Pasarón por Baltar no modificará el plan futbolístico del Pontevedra para recibir este sábado al Arenas, aunque Rubén Domínguez reconoce que hay algo imposible de trasladar hasta Portonovo como es el empuje de su estadio. «Esa motivación que te da Pasarón es intrínseca. Eso no lo puedes preparar en un entrenamiento», señaló el técnico granate en la previa de la segunda jornada.

Domínguez visitó el escenario del encuentro y considera que el terreno de juego está «en perfectas condiciones». Las dimensiones, además, son similares a las de Pasarón, por lo que asegura que «a nivel de fútbol fue una semana más». Sí lamentó la situación generada alrededor del traslado y pidió que no se deteriore la comunión entre equipo y grada: «El año pasado nos faltó un punto para lograrlo. Necesitamos a todos cada partido».

El Pontevedra afrontará el duelo con una única ausencia, la de Yelko Pino por sanción tras su expulsión en Avilés. Comparada está completamente recuperado y también Alba, sustituido la pasada jornada únicamente por precaución.

La semana dejó además dos nuevas incorporaciones ofensivas. Bob Omoregbe debería estar disponible para enfrentarse al Arenas una vez resuelta su inscripción, mientras el club continúa pendiente de la documentación de Papa Magueye Gaye.

Domínguez destacó de los últimos refuerzos su juventud y capacidad de crecimiento y considera cubiertas las necesidades detectadas. Aunque queda una ficha sénior libre, el entrenador fue claro sobre posibles novedades: «A priori, el mercado está cerrado».

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