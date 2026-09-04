El Pontevedra volverá a Pasarón ante el Bilbao Athletic: «Vamos a jugar en casa seguro»

El Pontevedra CF da por seguro que el partido de la próxima jornada ante el Bilbao Athletic se disputará en Pasarón. Después de trasladar a Baltar, en Portonovo, el encuentro de este sábado frente al Arenas Club por el estado del césped, el club descarta que la situación vaya a repetirse dentro de una semana. «Vamos a jugar en casa seguro. O se caen las cuatro torres sobre el césped de aquí a entonces o vamos a jugar seguro en casa», aseguró la entidad al explicar la cronología de las actuaciones realizadas durante el verano.

El problema que obliga ahora al Pontevedra a abandonar Pasarón no está relacionado con el nuevo sistema de drenaje, sino con «la germinación del césped». Las intensas lluvias frenaron durante aproximadamente una semana un proceso que hasta entonces evolucionaba dentro de los plazos previstos.

Las obras comenzaron el 8 de agosto después de que el club analizase distintas alternativas. La actuación de mayor calado recomendada por los informes técnicos quedó descartada al no existir margen suficiente después de recibir el Concello su informe el 22 de junio.

La empresa encargada de los trabajos garantizó entonces que el campo podría estar preparado para el primer encuentro como local. Sin embargo, «las precipitaciones alteraron esa previsión» y los técnicos recomendaron conceder al terreno aproximadamente diez días adicionales sin actividad.

El Pontevedra trató de apurar las opciones de permanecer en Pasarón hasta esta misma semana y mantuvo paralelamente contactos con la Federación y con Portonovo. Finalmente, 48 horas antes del encuentro seguía desaconsejándose utilizar el césped, lo que provocó el traslado del duelo ante el Arenas a Baltar.

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El aplazamiento no llegó a plantearse. La alternativa fue Portonovo, donde los abonados podrán acceder gratuitamente y para cuyo desplazamiento el club ha habilitado hasta cuatro autobuses. El objetivo pasa ahora por que Pasarón vuelva a abrir sus puertas ante el Bilbao Athletic, en la tercera jornada de Primera Federación.