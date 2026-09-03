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El Cisne repunta en la pretemporada y llega enchufado al arranque

El conjunto de Marcos Otero encadena tres partidos sin perder tras un inicio complicado y conquistó el Torneo Ibérico Río Minho

Dídac Talens, central ilicitano, que milito la temporada pasada en el Agustinos Alicante.

Dídac Talens, central ilicitano, que milito la temporada pasada en el Agustinos Alicante. / FdV

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Hugo de Dios

Pontevedra

El Cisne cerró la pretemporada por todo lo alto tras un inicio complicado. Después de encadenar tres derrotas consecutivas ante el Veszprém y el Cangas en el Interpontes y frente al OAR Coruña en las semifinales de la Supercopa Galicia, los de Marcos Otero levantaron el vuelo en la recta final de los partidos de preparación.

El primer triunfo llegó ante el CB Zamora, por 38-32, y, desde entonces, el Cisne no conoce la derrota de cara a su estreno liguero el próximo sábado 12 de septiembre, a domicilio frente al Confía Base Oviedo a las 18.30 horas.

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Por el camino, el conjunto lerezano se hizo con el título de la primera edición del Torneo Ibérico Río Minho, donde derrotó al Atlético Novás en los penaltis (34-35) tras terminar el partido en tablas. En la final, se vio las caras con el Vitória SC portugués, en un duelo de máxima igualdad en el que los pupilos de Marcos Otero se impusieron por la mínima (31-30) para llegar con la moral por las nubes al arranque de temporada.

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