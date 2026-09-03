El Pontevedra CF se muda a Baltar: entrada gratis para los abonados y cuatro buses a Portonovo

El Pontevedra CF jugará este sábado 5 de septiembre en el campo de Baltar, en Portonovo, su partido ante el Arenas Club de Getxo, correspondiente a la segunda jornada de Primera Federación. El encuentro mantiene el horario previsto, las 18.45 horas, pero abandona Pasarón después de que «las últimas lluvias hayan complicado la recuperación del césped», aseguran desde el club. El cambio figura ya en el calendario de la RFEF y ha sido confirmado oficialmente por la entidad granate.

El club explica que las intensas precipitaciones de los últimos días han afectado al proceso de germinación y arraigo del césped de Pasarón, recientemente sometido a trabajos de mejora. Los técnicos responsables consideran que disputar ahora un partido podría provocar daños importantes en el terreno de juego y han recomendado evitar la actividad deportiva hasta que pueda completar su recuperación y consolidación.

El traslado introduce además importantes cambios para la afición. Los abonados del Pontevedra CF podrán entrar gratis en Baltar presentando únicamente el carné de la temporada 2026/27. Debido al aforo limitado del campo de Portonovo, no se pondrán entradas a la venta para este encuentro, con el objetivo de garantizar el acceso de los socios granates.

Se facilitará también el desplazamiento desde Pontevedra. El club pondrá a disposición de los abonados que tengan dificultades para viajar por sus propios medios cuatro autobuses hasta la puerta del campo de Baltar. Las plazas podrán reservarse a través del enlace habilitado en las redes del club o presencialmente en la oficina de Pasarón.

La decisión llega después de varios días de incertidumbre sobre el estado del campo. Un inspector de la Real Federación Española de Fútbol visitó este jueves Pasarón para comprobar la situación del terreno de juego, que presentaba especialmente problemas en la zona central próxima a Tribuna y a la salida del túnel de vestuarios.

El Pontevedra había trabajado ya con Baltar como principal alternativa para evitar modificar la fecha del partido. El cambio obliga ahora a adaptar a contrarreloj cuestiones de organización, seguridad y televisión para disputar en Portonovo un encuentro de Primera Federación.

Por ahora, la medida afecta exclusivamente al duelo contra el Arenas. El Pontevedra insiste en que se trata de una decisión excepcional tomada por «motivos estrictamente técnicos» y para «proteger el césped de Pasarón» durante el resto de la temporada.

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La recuperación tendrá poco margen. El equipo granate tiene previsto volver a jugar como local el sábado 12 de septiembre, a las 16.30 horas, ante el Bilbao Athletic, por lo que la evolución del césped durante la próxima semana determinará si el Pontevedra puede regresar ya entonces a Pasarón.