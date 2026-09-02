El Pontevedra ficha a Papa Gaye, internacional sub-20 con Senegal

Papa Magueye Gaye ya es nuevo jugador del Pontevedra CF. El conjunto granate incorpora a su ataque a un delantero senegalés de 20 años que procede del Ittihad Tanger, equipo de la Botola Pro, máxima categoría del fútbol marroquí, y que llegará a Pasarón para afrontar su primera experiencia en el fútbol español.

Nacido en Guédiawaye el 15 de mayo de 2006, Gaye tiene como posición principal la de delantero centro, aunque su polivalencia le permite desenvolverse también en ambos extremos. Transfermarkt sitúa actualmente su valor de mercado en 300.000 euros, después de una notable progresión durante el último curso.

El atacante aterrizó en el Ittihad Tanger en agosto de 2025 procedente del AF Darou Salam de Senegal y durante la pasada campaña consiguió abrirse hueco en el primer equipo. Cerró su paso por la liga marroquí con dos goles antes de emprender ahora el salto a Pasarón.

Su trayectoria cuenta además con presencia internacional. Gaye ha sido convocado por Senegal sub-20 y figura con una internacionalidad en esa categoría, después de participar con su país en la Copa África sub-20.

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El Pontevedra suma así juventud y alternativas a su frente de ataque con un futbolista todavía en plena fase de crecimiento, pero que llega después de medirse ya a rivales de primer nivel en Marruecos.