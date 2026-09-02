Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Mercado de fichajes

El Pontevedra ficha a Papa Gaye, internacional sub-20 con Senegal

El atacante africano procede del Ittihad Tanger de la máxima categoría de Marruecos y puede actuar tanto como ‘9’ como en los dos extremos

Papa Gaye afronta su primera experiencia en el fútbol español.

Papa Gaye afronta su primera experiencia en el fútbol español. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo de Dios

Pontevedra

Papa Magueye Gaye ya es nuevo jugador del Pontevedra CF. El conjunto granate incorpora a su ataque a un delantero senegalés de 20 años que procede del Ittihad Tanger, equipo de la Botola Pro, máxima categoría del fútbol marroquí, y que llegará a Pasarón para afrontar su primera experiencia en el fútbol español.

Nacido en Guédiawaye el 15 de mayo de 2006, Gaye tiene como posición principal la de delantero centro, aunque su polivalencia le permite desenvolverse también en ambos extremos. Transfermarkt sitúa actualmente su valor de mercado en 300.000 euros, después de una notable progresión durante el último curso.

El atacante aterrizó en el Ittihad Tanger en agosto de 2025 procedente del AF Darou Salam de Senegal y durante la pasada campaña consiguió abrirse hueco en el primer equipo. Cerró su paso por la liga marroquí con dos goles antes de emprender ahora el salto a Pasarón.

Su trayectoria cuenta además con presencia internacional. Gaye ha sido convocado por Senegal sub-20 y figura con una internacionalidad en esa categoría, después de participar con su país en la Copa África sub-20.

Noticias relacionadas

El Pontevedra suma así juventud y alternativas a su frente de ataque con un futbolista todavía en plena fase de crecimiento, pero que llega después de medirse ya a rivales de primer nivel en Marruecos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  2. Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
  3. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  4. Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
  5. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
  6. El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
  7. Ayudas de hasta 500 euros para conciliar en Galicia: quién puede pedir el Bono Concilia Familia y cómo solicitarlo
  8. El centro comercial de Vilanova de Arousa despega 20 años después: un gran supermercado Eroski y 15 tiendas

El Pontevedra ficha a Papa Gaye, internacional sub-20 con Senegal

El Pontevedra ficha a Papa Gaye, internacional sub-20 con Senegal

Un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para elaborar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo

Un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para elaborar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo

El aeropuerto de Vigo se abona a los chárter: capta vuelos a Colonia, Marrakech, Praga, Montenegro y Cabo Verde

El aeropuerto de Vigo se abona a los chárter: capta vuelos a Colonia, Marrakech, Praga, Montenegro y Cabo Verde

«A derradeira leición do mestre» hace historia en el Museo de Pontevedra con 17.400 visitas

«A derradeira leición do mestre» hace historia en el Museo de Pontevedra con 17.400 visitas

Xosé Ballesteros, cofundador de Kalandraka, será homenajeado en LIBER 2026 por su trayectoria editorial

Xosé Ballesteros, cofundador de Kalandraka, será homenajeado en LIBER 2026 por su trayectoria editorial

Ritz-Carlton Yacht sigue sin carburar: la última dueña del astillero vigués Barreras duplica pérdidas hasta junio

Ritz-Carlton Yacht sigue sin carburar: la última dueña del astillero vigués Barreras duplica pérdidas hasta junio

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

Fujimori pide poderes como los de Bukele para frenar el avance de las bandas criminales en Perú

Fujimori pide poderes como los de Bukele para frenar el avance de las bandas criminales en Perú
Tracking Pixel Contents