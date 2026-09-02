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Del AC Milan a Pasarón: el Pontevedra incorpora al joven Bob Murphy Omoregbe
El extremo de 22 años llega cedido por el Torreense después de jugar la pasada temporada en el Novi Pazar y se convierte en la segunda incorporación anunciada por el club granate este miércoles
Bob Murphy Omoregbe ya es nuevo jugador del Pontevedra. Apenas unas horas después de anunciar la incorporación del delantero senegalés Papa Magueye Gaye, el conjunto granate ha cerrado la llegada del extremo italiano de 22 años, que aterriza en Pasarón cedido por el Torreense portugués.
Aunque su incorporación se ha hecho oficial después del cierre del mercado, la operación había quedado acordada dentro del plazo reglamentario, circunstancia que ha permitido completar la cesión del futbolista al conjunto pontevedrés.
El nuevo refuerzo del Pontevedra cuenta con un pasado especialmente llamativo. Omoregbe se formó en las categorías inferiores del AC Milan, uno de los grandes clubes del fútbol italiano, y llegó incluso a disputar un encuentro con el primer equipo rossonero antes de continuar su carrera lejos de San Siro en busca de minutos y experiencia.
La pasada temporada militó en el Novi Pazar de Serbia, donde acumuló 23 partidos oficiales. De ellos, 21 correspondieron al campeonato liguero y otros dos a la fase previa de la Conference League. Durante su etapa en el conjunto serbio anotó tres goles.
Este verano pasó a formar parte del Torreense, pero el club portugués ha optado ahora por cederlo al Pontevedra para que pueda disfrutar de continuidad durante la presente campaña. Su llegada aporta una nueva alternativa para las bandas y suma velocidad y juventud a la parcela ofensiva granate.
Omoregbe ocupará una de las licencias sub-23, la misma condición que tendrá Papa Magueye Gaye, el otro fichaje anunciado por el Pontevedra este miércoles 2 de septiembre. El delantero senegalés, de 20 años, llega procedente del Ittihad Tanger marroquí.
Con estos dos últimos movimientos, el Pontevedra cuenta actualmente con 22 futbolistas en su plantilla y mantiene todavía dos fichas sénior libres. Esas plazas podrían cubrirse más adelante durante el transcurso de la temporada en caso de que el club decida acudir al mercado de jugadores que se encuentren sin equipo.
De esta forma, el Pontevedra CF refuerza su parcela ofensiva con un futbolista joven, con recorrido internacional y experiencia en distintos escenarios del fútbol europeo. Tras pasar por la cantera del Milan y competir en Serbia y Portugal, Omoregbe afrontará ahora una nueva etapa en Pasarón.
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