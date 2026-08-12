La pontevedresa Daniela Suárez logra el bronce en el Campeonato del Mundo Júnior de Natación Artística

La pontevedresa Daniela Suárez, del Club Natación Galaico, ha logrado la medalla de bronce en la prueba de solo técnico en el Campeonato del Mundo de Natación Artística Júnior que se celebra estos días en Budapest (Hungría).

La nadadora gallega subió al podio con la rusa Aleksandra Zavialova y la china Zhien He, que se alzaron con el oro y la plata respectivamente.

Además, Suárez ha estrenado el medallero español en la competición.

La deportista, nacida en 2008, integra el equipo femenino español en una de las principales competiciones internacionales de las categorías de formación.

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La presencia pontevedresa en el Mundial no se limita a la piscina. Sandra Montes Ruiz, entrenadora vinculada al Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), también forma parte del equipo técnico de la selección nacional. Montes ejerce como entrenadora dentro de un cuerpo técnico encabezado por Alba Cabello Rodilla.