Paula González Esteban, enfermera del Hospital Provincial de Pontevedra y campeona del mundo de vela

La enfermería pontevedresa suma un triunfo fuera de los hospitales. La profesional del Hospital Provincial, Paula González Esteban, acaba de proclamarse campeona del mundo de vela ligera en la clase Vaurien en categoría femenina, un logro que compagina con su labor asistencial en el ámbito sanitario.

El gerente de la Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores Arias, recibió ayer a la enfermera para felicitarla por sus recientes éxitos deportivos, logrados durante el campeonato de Travemünde (Alemania). Junto a su compañera de embarcación, Alejandra Vicéns, Paula consiguió el título mundial y además se hizo con el trofeo que la reconoce como la mejor patrona del torneo.