«El waterpolo evoluciona y tenemos que actualizar nuestros métodos»

Kike Gracia regresa al Club Waterpolo Pontevedra después de dos temporadas en la Eredivisie neerlandesa. El técnico sevillano dirigirá al equipo femenino de Primera Nacional, asumirá la dirección técnica y reforzará la cantera con los conocimientos adquiridos durante su experiencia internacional.

¿Qué significa para usted regresar al Club Waterpolo Pontevedra?

Regreso con muchas ganas y con una enorme ilusión. Pontevedra fue el lugar en el que comencé mi formación como entrenador, aunque también tuve etapas formativas en Barcelona, donde traté de aprender dentro de una de las principales escuelas del waterpolo español. Después de esta experiencia en el extranjero, vuelvo con el deseo de transmitir todo lo que he aprendido y de ponerlo al servicio del equipo para que el club pueda seguir creciendo.

¿Qué le hizo aceptar la propuesta del club cuando tenía otras ofertas?

Mantuve siempre el contacto con el Club Waterpolo Pontevedra. Desde los Países Bajos seguía la evolución del equipo femenino, del masculino, de la cantera y del club en general. Durante los meses de mayo y junio estaba negociando con equipos de otros países, pero recibí una llamada de la directiva y comenzamos a hablar sobre el proyecto y las necesidades de la entidad. Intentamos unir los intereses de ambas partes y lo que más me motivó fue la posibilidad de contribuir al crecimiento del equipo y del club.

¿Hasta qué punto siente que vuelve a casa?

Llegué a Galicia en 2005 y desde entonces he estado muy ligado a Pontevedra. Cuando terminé la carrera universitaria empecé a entrenar y, en total, fueron alrededor de catorce o quince años como técnico en el club. Aquí estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, hice la tesis doctoral y también comencé a dar clases en la universidad. Mi relación con Pontevedra va mucho más allá del waterpolo.

«Mi relación con Pontevedra va mucho más allá del waterpolo»

Durante su etapa en los Países Bajos continuó dando clase en Pontevedra. ¿Cómo consiguió compaginar ambas responsabilidades?

Durante determinados periodos concentraba la docencia en los primeros meses del curso y viajaba cada semana desde los Países Bajos para dar clase en Pontevedra. Después regresaba para poder entrenar y dirigir los partidos del fin de semana. El club neerlandés me ayudó mucho y nunca me puso problemas, pero fue una etapa muy exigente. En ocasiones tenía que dormir en aeropuertos porque las conexiones no eran sencillas. Los desplazamientos relacionados con la universidad los asumía yo, porque era un compromiso personal y profesional independiente del club.

¿Qué entrenador regresa después de dos cursos en la Eredivisie?

Regresa un entrenador con una visión más amplia. La cultura deportiva neerlandesa es diferente y la gente tiene otra manera de entender el entrenamiento y la competición. Cuando uno llega a otro país tiene que adaptarse. Siempre he intentado seguir aprendiendo y no quedarme anclado, incluso durante mis anteriores etapas en Pontevedra. Estos dos años me han permitido hablar y trabajar con entrenadores de diferentes países, conocer otras realidades y tratar de incorporar lo mejor de cada metodología para mejorar mi propia forma de trabajar.

El técnico supervisa una sesión de entrenamiento durante su etapa en el waterpolo neerlandés. / FdV

¿Qué aprendizajes concretos trasladará al equipo femenino?

La técnica seguirá siendo una parte fundamental de mi metodología. En el aspecto táctico sí he tenido que renovarme mucho, porque estaba entrenando a un equipo de la máxima categoría dentro de un contexto muy exigente. También he conocido de cerca las metodologías de entrenadores griegos, serbios o montenegrinos. Al final, se trata de recoger conocimientos de diferentes escuelas y adaptarlos a la realidad propia. El waterpolo evoluciona, cambia el reglamento y los entrenadores también tenemos que actualizar nuestros métodos.

¿Ha tenido ya la oportunidad de trabajar con la plantilla?

Todavía no, porque cuando llegué las jugadoras ya habían comenzado sus vacaciones y mi incorporación aún no se había hecho oficial. Conozco a algunas de mi anterior etapa y a las demás las he seguido desde los Países Bajos siempre que he podido ver sus partidos. Ahora estoy hablando individualmente con ellas y tendremos una reunión para explicarles la planificación. La pretemporada comenzará entre mediados y finales de agosto y será entonces cuando podamos empezar a trabajar sobre el terreno.

¿Qué objetivo se marca para esta primera temporada?

Sin haber entrenado todavía y sin tener la plantilla completamente cerrada, es pronto para establecer un objetivo clasificatorio concreto. Lo primero es conseguir que Pontevedra y Galicia disfruten del waterpolo de máximo nivel en nuestra tierra, que la gente se ilusione con el proyecto y quiera acompañarnos. También debemos priorizar la formación de jugadoras de la cantera, algo fundamental para un club alejado de los principales núcleos del waterpolo nacional. Cuando conozcamos definitivamente la plantilla y nuestro nivel deportivo podremos fijar objetivos colectivos e individuales más específicos.

Sustituye a Arthur Neves. ¿Habrá continuidad o veremos diferencias?

Cada entrenador tiene su propia idea de juego. Arthur ha hecho un gran trabajo durante las dos últimas temporadas y ha conseguido muy buenos resultados, lo que demuestra que su propuesta funcionó. Yo tengo una filosofía que posiblemente sea diferente debido a mi formación, a mi experiencia y a los lugares de los que vengo. No significa que sea mejor ni peor, simplemente será distinta. Mi responsabilidad será conocer a cada jugadora e intentar sacar lo mejor de todas ellas.

«Lo primero es conseguir que Pontevedra y Galicia disfruten del waterpolo de máximo nivel en nuestra tierra»

Además de dirigir al primer equipo femenino, asumirá la dirección técnica. ¿Qué pretende aportar en esa función?

El club quiere que esté presente en determinadas categorías que son clave para que los jugadores adquieran una buena base técnica. También ayudaré a coordinar los entrenamientos de los distintos equipos para que exista una línea común y todos los entrenadores trabajemos en la misma dirección. La intención es construir una metodología reconocible en todas las categorías y dar continuidad al trabajo desde la base hasta los equipos absolutos.

¿Qué mensaje quiere trasladar a las jugadoras, a las familias y a la afición antes de comenzar esta nueva etapa?

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Soy más partidario del trabajo diario que de los grandes mensajes motivacionales, pero las personas que me conocen saben lo que pueden esperar de mis equipos. No van a faltar trabajo, constancia, ilusión y motivación. Quiero que todos, desde las jugadoras y los entrenadores hasta las familias y la afición, disfrutemos de cada entrenamiento y de cada partido durante esta temporada.