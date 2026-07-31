El Valencia Basket defenderá su corona del EncestaRías en Pontevedra

El EncestaRías reunirá en Pontevedra a cuatro equipos de primer nivel del baloncesto europeo los días 11 y 12 de septiembre. Monbus Obradoiro, Alba Berlín, Kosner Baskonia y Valencia Basket disputarán la undécima edición de un torneo cuya venta online de abonos y entradas comenzará este sábado 1 de agosto, a las 9.00 horas.

El cartel sitúa de nuevo a la ciudad como uno de los grandes focos de la pretemporada. La cita contará con los campeones de Alemania, de la Liga ACB y de la Copa del Rey, además de un Obradoiro recién ascendido a la máxima categoría. El Alba Berlín entra en el torneo en sustitución del Río Breogán, obligado a renunciar por sus compromisos en la Basketball Champions League, que le llevarán a Bulgaria ese mismo fin de semana.

Los abonos para las dos jornadas costarán 60 euros para adultos, 40 para el público juvenil y 15 para los niños. Las entradas de día tendrán precios de 35, 25 y 10 euros, respectivamente. También habrá localidades a pie de pista y un abono especial Four Friends, disponible únicamente en los puntos de venta físicos, que permitirá adquirir cuatro abonos de adulto por 200 euros.

La venta presencial arrancará el miércoles 5 de agosto en La Petite Boutique, en Santiago; Mobu Deportes, en Vilagarcía; y Goleada, en Pontevedra.

En el plano deportivo, el torneo comenzará el viernes 11 de septiembre con la semifinal entre Kosner Baskonia y Alba Berlín, a las 19.00 horas. A las 21.15 se enfrentarán Monbus Obradoiro y Valencia Basket. El sábado 12 se disputará el partido por el tercer puesto a las 18.00 horas y la final, a las 20.30.

El Obradoiro será el representante gallego y pondrá a prueba su nuevo proyecto tras regresar a la Liga ACB. Frente a él estarán un Alba Berlín de amplia tradición continental, el Baskonia, vigente campeón de la Copa del Rey, y el Valencia Basket, campeón de España y defensor del título del EncestaRías.

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La principal novedad será EncestaRising, una competición paralela de minibasket masculino y femenino con 16 equipos. La programación se completará el 18 de septiembre con EncestaRías Women, que se celebrará en Vilagarcía. En total, serán cuatro partidos concentrados en dos jornadas con varios referentes del baloncesto continental.