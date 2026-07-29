El río Verdugo se queda sin piraguas ante la avalancha de participantes en A Lama

Cerca de 200 personas recorrieron el río Verdugo en piragua, en A Lama, durante una jornada que superó las previsiones de la organización y obligó a utilizar las embarcaciones de reserva. La elevada demanda hizo necesario ampliar la actividad hasta completar seis turnos consecutivos desde las cinco de la tarde.

El buen tiempo, marcado por las altas temperaturas y el cielo despejado, acompañó a participantes de diferentes edades en una propuesta que combinó deporte, ocio y contacto con la naturaleza. La iniciativa permitió contemplar desde el agua uno de los principales espacios naturales de A Lama.

Todos los asistentes tuvieron que utilizar chaleco salvavidas y permanecieron bajo la supervisión de monitores del Club de Piragüismo de Vilaboa, entidad colaboradora en la actividad. La distribución por turnos buscó facilitar un acceso ordenado tanto a las personas inscritas previamente como a quienes se incorporaron a lo largo de la tarde.

La jornada de piragüismo forma parte de la programación del Verán Cultural de A Lama y se ha convertido en una de las citas estivales habituales del municipio. Su planteamiento, abierto a públicos de distintas edades, favoreció la participación conjunta de familias, jóvenes y adultos.

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El alcalde de A Lama, David Carrera, acudió al río Verdugo durante la actividad y siguió su desarrollo. La convocatoria busca fomentar las prácticas saludables y ofrecer una forma diferente de conocer el entorno fluvial de la comarca del Verdugo-Oitavén.