El Poio Pescamar vuelve al trabajo con dos títulos en el horizonte

El Poio Pescamar iniciará el próximo lunes, 3 de agosto, la pretemporada en el pabellón de A Seca, donde la plantilla está citada entre las 10.15 y las 10.30 horas. El equipo de Primera División regresará al trabajo con dos citas ya marcadas en el calendario: la Copa Galicia y la Supercopa de España.

El conjunto dirigido por Luis López-Tulla entrará directamente en los cuartos de final de la Copa Galicia. Su rival saldrá de la eliminatoria preliminar entre el Stellae Leis Pontevedra, de Preferente Galicia, y el Bembrive FS, que milita en Segunda División. El cruce definirá el primer obstáculo del cuadro rojillo en la competición autonómica.

Las rojillas también serán uno de los cuatro participantes en la Supercopa Iberdrola de fútbol sala femenino, prevista para los días 30 y 31 de enero. El equipo pontevedrés competirá por el título junto al Futsi Atlético Navalcarnero, el Torreblanca Melilla y la AD Alcorcón FSF. La cita reunirá a cuatro conjuntos de la máxima categoría nacional y supondrá uno de los grandes retos de la temporada.

El masculino, ante el Bueu

Por su parte, el equipo masculino del Poio comenzará su camino en la Copa Galicia frente al ADFS Bueu. La eliminatoria se disputará en A Seca durante el último fin de semana de agosto.

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El conjunto entrenado por Lin se medirá a un adversario al que también tendrá como rival durante la Liga en Tercera Nacional. El encuentro copero será el primer duelo oficial entre dos equipos que volverán a verse las caras a lo largo del curso.