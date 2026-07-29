La Gran Final de Triatlón busca 700 apoyos para su operativo en Pontevedra

La Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón de Pontevedra 2026 necesita alrededor de 700 colaboraciones puntuales para sostener el operativo previsto para septiembre. La campaña de captación, impulsada por el Concello, ya está abierta a personas desde los 14 años, con el compromiso mínimo de cubrir dos turnos, y continuará activa durante todo el verano, hasta quince días antes de la prueba.

Las inscripciones pueden formalizarse en triatlon.pontevedra.gal. El dispositivo busca perfiles muy distintos para tareas de secretaría, dirección de carrera, protocolo, comunicación o logística. La asignación dependerá de factores como la disponibilidad, los idiomas, el conocimiento de la ciudad y las necesidades concretas de cada área.

La cifra de colaboraciones será menor que la del último campeonato, cuando se contabilizaron unas 1.400, debido a que esta edición tendrá una duración más reducida. La organización aclara que el voluntariado no sustituirá puestos profesionales, sino que reforzará una estructura compleja con apoyos ciudadanos en funciones específicas.

Quienes participen recibirán la equipación necesaria, manutención y acceso a actividades reservadas, entre ellas sesiones formativas, encuentros y fiestas. Algunas formaciones serán generales y voluntarias, mientras que otras, relacionadas con el puesto asignado, tendrán carácter obligatorio.

El operativo vuelve a apoyarse en asociaciones, centros educativos y entidades de la comarca, como Juan XXIII, el Centro Méndez Núñez, el centro penitenciario de A Lama, clubes deportivos y la Escuela Oficial de Idiomas. También se espera la incorporación de acompañantes de deportistas y personas llegadas de otros puntos de Galicia, de la Península y del extranjero. Ya existe interés desde países como Reino Unido, Brasil, Francia, Egipto o Japón.

El responsable de la Oficina de Voluntariado, Miguel Balea, resume el reto como un «tetris de buena voluntad» que obliga a encajar durante varios días recursos humanos, espacios y funciones. La concelleira de Deportes, Anabel Gulías, destaca que la acogida local es una de las razones por las que Pontevedra repite como escenario de grandes competiciones: «El voluntariado expresa la calidad acogedora de Pontevedra».

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Bajo el lema «Dá de beber a quen pasa», la campaña presenta el voluntariado como una oportunidad para conocer gente, practicar idiomas y vivir desde dentro uno de los principales acontecimientos deportivos del año en la ciudad.