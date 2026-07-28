El nuevo Pontevedra se estrena ante un Fabril con pasado granate

El Pontevedra CF levanta este miércoles el telón de su pretemporada con su primer amistoso del verano. El conjunto granate se enfrentará al Deportivo Fabril a partir de las 19.30 horas en el campo de Novo San Pedro, en Vilalonga, dentro de la primera edición del Memorial Epifanio Campo.

El encuentro, con entrada gratuita, permitirá observar las primeras pinceladas del equipo de Rubén Domínguez después de las sesiones iniciales de preparación. Más allá del resultado, el principal objetivo será comenzar a adquirir ritmo competitivo, repartir minutos entre la plantilla y trasladar al terreno de juego los primeros conceptos trabajados durante los entrenamientos.

La cita también estará marcada por el reencuentro con Rubén López y Luisao. Los dos futbolistas pertenecen al Deportivo y jugaron cedidos en el Pontevedra durante la pasada temporada. Este miércoles podrán medirse a varios de sus antiguos compañeros, aunque en esta ocasión con la camiseta del filial deportivista.

No estará en Vilalonga Diego Gómez, otro de los jugadores que pasó por Pasarón en calidad de cedido el último curso. El atacante confirmó semanas atrás su préstamo al Huesca, donde afrontará una nueva etapa lejos de la disciplina granate.

El amistoso ante el conjunto blanquiazul supondrá el primer banco de pruebas para un Pontevedra que todavía se encuentra en una fase inicial de su preparación tras las nueve incorporaciones. Rubén Domínguez podrá realizar rotaciones, probar distintas combinaciones y controlar las cargas físicas en un partido en el que evitar lesiones será otra de las prioridades.

El filial del Deportivo también afrontará la cita con novedades en su plantilla. Entre sus incorporaciones para esta temporada se encuentran Koke San José, mediocentro procedente del Rayo Majadahonda, y Justino Barbosa, extremo llegado desde la UD Ourense.

Noticias relacionadas

Juanra avanza en su recuperación

Juanra Gómez dio este lunes otro paso importante en su recuperación al completar por primera vez una sesión íntegra con el grupo desde que sufrió en noviembre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El defensa todavía no está al cien por cien y su regreso a la competición se prevé para septiembre, pero su incorporación progresiva supone una de las noticias positivas de la pretemporada granate.