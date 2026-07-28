Daniela Suárez, del CN Galaico, convocada para el Mundial júnior de natación artística

La pontevedresa Daniela Suárez Fernández, nadadora del Club Natación Galaico, ha sido convocada por la Real Federación Española de Natación para disputar el Campeonato del Mundo Júnior de Natación Artística, que se celebrará en Budapest (Hungría) entre el 12 y el 16 de agosto de 2026.

La deportista, nacida en 2008, formará parte del equipo femenino español en una de las principales competiciones internacionales de las categorías de formación. La expedición viajará a la capital húngara el 9 de agosto y regresará el día 17, según figura en la convocatoria oficial de la federación.

La presencia pontevedresa en el Mundial no se limitará a la piscina. Sandra Montes Ruiz, entrenadora vinculada al Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), también ha sido incluida en el equipo técnico de la selección nacional. Montes ejercerá como entrenadora dentro de un cuerpo técnico encabezado por Alba Cabello Rodilla.

Suárez compartirá convocatoria con otras doce nadadoras procedentes de clubes de distintos puntos de España. La lista incluye deportistas del AD Sincro Retiro, Real Canoe, CN Kallípolis, CN Sabadell, CN Sincro Sevilla y Rítmica Group CN Granollers.

Noticias relacionadas

La convocatoria supone un nuevo paso en la trayectoria de Daniela Suárez y refuerza la presencia del CN Galaico de Pontevedra en la natación artística nacional.