Primera semana de prueba para el Pontevedra CF: horarios, rivales y entradas para su estreno

El Pontevedra CF afronta esta semana sus dos primeros partidos amistosos de la pretemporada, dos pruebas que permitirán empezar a comprobar la evolución de la renovada plantilla dirigida por Rubén Domínguez. El equipo granate se estrenará este miércoles, 29 de julio, ante el Deportivo Fabril y volverá a competir el sábado frente al Arosa SC.

La primera cita se disputará a partir de las 19.30 horas en el campo de Novo San Pedro, en Vilalonga, y estará enmarcada en la celebración del I Memorial Epifanio Campo. La entrada será gratuita para los aficionados que quieran presenciar el primer ensayo del Pontevedra antes de su regreso a Primera Federación.

El amistoso ante el filial coruñés ofrecerá las primeras pistas sobre las ideas del cuerpo técnico y sobre el estado de una plantilla todavía en construcción. Rubén Domínguez podrá comenzar a repartir minutos entre los nuevos fichajes, los futbolistas que continúan respecto al pasado curso y algunos jugadores que buscan ganar protagonismo durante la preparación.

Será también la primera oportunidad para observar sobre el césped algunas de las asociaciones que el técnico ha trabajado durante las sesiones celebradas en el campo Manolo Barreiro. Hasta el encuentro del miércoles, el Pontevedra realizará las sesiones de entrenamiento a las 10.30 horas.

La segunda prueba llegará apenas tres días después. El conjunto granate visitará el sábado al Arosa SC en el campo de A Lomba, con inicio previsto para las 20.00 horas. El partido elevará ligeramente el nivel de exigencia y permitirá comprobar la respuesta física del equipo después de acumular varias semanas de preparación.

Entre ambos compromisos, el Pontevedra regresará al trabajo el jueves y el viernes, también desde las 10.30 horas en el Manolo Barreiro. El domingo será jornada de descanso.

Los resultados tendrán todavía una importancia relativa en esta fase del verano. La prioridad será acumular minutos, ajustar mecanismos y medir la adaptación de las incorporaciones. Sin embargo, los encuentros ante Fabril y Arosa sí servirán para detectar las primeras ventajas en las posiciones con mayor competencia y comprobar qué dibujo comienza a tomar forma.

Nuevas franjas en Primera Federación

La Primera Federación ya maneja las principales franjas horarias para la temporada 2026/27. Entre las opciones disponibles aparece como novedad el sábado a las 13.00 horas, además de turnos los viernes a las 19.30 y 21.30 horas; los sábados a las 16.15 y 18.15; y los domingos a las 12.00, 14.00 y 16.15 horas.

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La relación difundida no descarta que, durante los meses de temperaturas más elevadas, se programen partidos los sábados o domingos a última hora de la tarde o por la noche. Se mantiene el viernes a las 19.30 horas, una de las franjas que más rechazo ha provocado tradicionalmente entre los aficionados por las dificultades que genera para desplazarse.