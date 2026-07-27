El piragüismo pontevedrés conquista cuatro medallas en el Europeo de Szeged

El piragüismo pontevedrés cerró con cuatro medallas su participación en el Campeonato de Europa júnior y sub-23 disputado en Szeged. Dos platas y dos bronces pusieron el broche a una última jornada en la que Claudia Couto, Natalia Moreira, Valeria Oliveira y Silvia Gago contribuyeron directamente a la cosecha española en aguas húngaras.

Claudia Couto, palista pontevedresa del Kayak Tudense, logró la medalla de plata en el C-2 500 metros sub-23 junto a Elena Gómez. La embarcación española completó la prueba en 2:11.076, únicamente por detrás de la pareja bielorrusa formada por Bardanouskaya y Nedelkina. Las hermanas húngaras Batka ocuparon la tercera posición.

También terminó segunda Valeria Oliveira, del Piragüismo Poio Pescamar, en el C-4 mixto sub-23 de 500 metros. Formó equipo con Daniel Olivares, Ana Cantero y Daniel Ros. España marcó un tiempo de 1:47.779, a poco más de un segundo del cuarteto húngaro, vencedor de la final. Polonia se llevó el bronce.

Los otros tres podios llegaron en forma de bronce. La palista de Barro Silvia Gago fue tercera junto a Lucía Pizarro en el C-2 500 júnior. La pareja registró 2:17.769 en una prueba dominada por Rusia, con Hungría en la segunda plaza.

La cuarta medalla tuvo como protagonista a Natalia Moreira, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. Moreira, Yaiza Novo, Uxía Rodríguez y Carla Corral fueron terceras en el K-4 500 sub-23, con un registro de 1:42.510. Hungría se proclamó campeona y Polonia obtuvo la plata.

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La representación provincial rozó además otro podio en el K-4 500 júnior femenino. Lorena Pérez, Iris Corredoira, Candela Alonso y Telma Trinidad terminaron cuartas, a solo dos décimas del bronce.