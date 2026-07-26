Oro
Paula González hace historia en el Mundial de Vaurien
La regatista pontevedresa logró el título femenino junto a Alejandra Vicens y fue reconocida como la mejor patrona del campeonato
H.D.
Paula González Esteban se ha proclamado campeona del mundo femenina de la clase Vaurien junto a la madrileña Alejandra Vicens Martínez del Campo. La tripulación española conquistó el título en Travemünde, Alemania, y terminó además octava en la clasificación absoluta, entre las mejores embarcaciones del campeonato.
La regatista de Poio recibió también el premio a la mejor patrona del Mundial, un reconocimiento que, según explica, nunca había recaído en una tripulación íntegramente femenina.
La deportista del Real Club Náutico de Vigo afrontará ahora la Copa del Rey de Vela, en Palma de Mallorca, y posteriormente la Copa de España de Vaurien, una de las pruebas clasificatorias para el Mundial de 2027. La cita se disputará en Vigo, donde competir sería, asegura, «como jugar en casa».
González, enfermera en Medicina Interna II del Área Sanitaria, agradeció el apoyo de sus compañeros para compatibilizar trabajo y competición. En septiembre disputará también el Mundial de J70 en Cascais.
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