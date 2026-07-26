Muthaiah toma el mando y Cacheiro se cuela entre la élite en Pontevedra

El Maestro Internacional indio Muthaiah AL terminó como líder en solitario del XIV Torneo Internacional Cidade de Pontevedra después de superar una exigente jornada doble en el Pabellón Universitario de Pontevedra. Con tres puntos de tres posibles, encabeza el Grupo Máster tras imponerse al español Ingunza y este domingo defenderá el primer puesto ante el Gran Maestro cubano Jorge Roberto Elías Reyes.

El gallego Diego Cacheiro también se mantiene entre los mejores. Suma 2,5 puntos y afrontará la cuarta ronda frente al joven brasileño Mathias Andre Casalaspro.

La representación india volvió a destacar con Niharika Challa y Modipalli Deekshitha, ambas con 2,5 puntos tras firmar tablas ante rivales de mayor titulación.

El torneo de ajedrez reúne en Pontevedra a jugadores de entre 7 y 81 años, como la portuguesa María Francisca Fonseca y el vigués Luis Núñez. En el Grupo Amateur, trece ajedrecistas comparten el liderato.

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La competición continuará este domingo, desde las 16.30 horas, con entrada gratuita en el Pabellón Universitario.