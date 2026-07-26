Combarro corona a Iker Pérez y Alba Maestro en la Volta a Tambo

El nadador del Club Natación Galaico Iker Pérez García y Alba Maestro Lorenzo, del CN L’Hospitalet, firmaron los mejores tiempos de la quinta Volta a nado Illa de Tambo, disputada este domingo en Combarro con más de 250 participantes. Pérez completó el recorrido de seis kilómetros en 1:28:21, mientras que Maestro cruzó la meta en 1:30:48.

La distancia intermedia, de 4,5 kilómetros, dejó el triunfo masculino de Pedro Pablo Bernardez Ferreiros, del Triatlón Compostela, con 1:09:04. En categoría femenina se impuso África Ochoa de Teresa, del KZM Swimming Team, tras detener el cronómetro en 1:12:05. Rebeca Muñoz Gutierrez y Jessica Martin Esteban completaron el podio de mujeres, mientras que Jaime Martínez González y David Daporta Méndez acompañaron al vencedor en el masculino.

Parte de los nadadores que participaron en la prueba poiense. / Pedro Mina / FDV

En la prueba de un kilómetro, Marco González Blanco, del Club Natación Pabellón Ourense, fue el más rápido entre los mayores de 16 años con 13:37. Inés Borge Juste, del Club Natación Ponteareas, ganó la categoría femenina con 16:42. Entre los sub-16, los primeros puestos fueron para Miguel Rey Fernández, con 14:57, y Elena Gómez Gómez, del CN Galaico, con 16:05.

La travesía volvió a convertir la Praza da Chousa en el centro de la natación en aguas abiertas de la ría de Pontevedra. Desde ese punto partieron y finalizaron los tres recorridos. La convocatoria reunió a deportistas de doce comunidades autónomas y de varios países, con una representación portuguesa de más de 30 nadadores, además de participantes de Brasil y Suiza.

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La organización desplegó 17 embarcaciones y 30 kayaks y tablas de paddle surf para cubrir los trazados, todos señalizados con boyas. Los participantes de las distancias largas pudieron competir con o sin neopreno y utilizaron boya de seguridad obligatoria. La jornada se cerró con la entrega de premios y servicios de avituallamiento y masaje para los nadadores.