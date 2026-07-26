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Combarro corona a Iker Pérez y Alba Maestro en la Volta a Tambo

El nadador del CN Galaico y la representante del CN L’Hospitalet firmaron los mejores tiempos en la prueba reina de seis kilómetros

La travesía volvió a convertir la Praza da Chousa en el centro de la natación en aguas abiertas de Pontevedra.

La travesía volvió a convertir la Praza da Chousa en el centro de la natación en aguas abiertas de Pontevedra. / Pedro Mina / FDV

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Hugo de Dios

Poio

El nadador del Club Natación Galaico Iker Pérez García y Alba Maestro Lorenzo, del CN L’Hospitalet, firmaron los mejores tiempos de la quinta Volta a nado Illa de Tambo, disputada este domingo en Combarro con más de 250 participantes. Pérez completó el recorrido de seis kilómetros en 1:28:21, mientras que Maestro cruzó la meta en 1:30:48.

La distancia intermedia, de 4,5 kilómetros, dejó el triunfo masculino de Pedro Pablo Bernardez Ferreiros, del Triatlón Compostela, con 1:09:04. En categoría femenina se impuso África Ochoa de Teresa, del KZM Swimming Team, tras detener el cronómetro en 1:12:05. Rebeca Muñoz Gutierrez y Jessica Martin Esteban completaron el podio de mujeres, mientras que Jaime Martínez González y David Daporta Méndez acompañaron al vencedor en el masculino.

FOTOS Y VIDEO Praza da Chousa de Combarro. Volta a Nado Illa de Tambo. ganadores ordenados, masculino 1k, fem 1k, masc 6k, fem 6k, los dos juntos 6k, masc 4k, fem 4k

Parte de los nadadores que participaron en la prueba poiense. / Pedro Mina / FDV

En la prueba de un kilómetro, Marco González Blanco, del Club Natación Pabellón Ourense, fue el más rápido entre los mayores de 16 años con 13:37. Inés Borge Juste, del Club Natación Ponteareas, ganó la categoría femenina con 16:42. Entre los sub-16, los primeros puestos fueron para Miguel Rey Fernández, con 14:57, y Elena Gómez Gómez, del CN Galaico, con 16:05.

La travesía volvió a convertir la Praza da Chousa en el centro de la natación en aguas abiertas de la ría de Pontevedra. Desde ese punto partieron y finalizaron los tres recorridos. La convocatoria reunió a deportistas de doce comunidades autónomas y de varios países, con una representación portuguesa de más de 30 nadadores, además de participantes de Brasil y Suiza.

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La organización desplegó 17 embarcaciones y 30 kayaks y tablas de paddle surf para cubrir los trazados, todos señalizados con boyas. Los participantes de las distancias largas pudieron competir con o sin neopreno y utilizaron boya de seguridad obligatoria. La jornada se cerró con la entrega de premios y servicios de avituallamiento y masaje para los nadadores.

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