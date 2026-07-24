Fútbol playa
La playa de Loira reúne a 210 futbolistas este fin de semana
La competición de fútbol playa se disputará este fin de semana en el arenal marinense y repartirá 1.350 euros en diferentes premios
La playa de Loira volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales escenarios deportivos del verano en Marín con la celebración de la vigesimoprimera edición del Torneo Praia de Loira. La competición reunirá a 210 participantes, una cifra que confirma el poder de convocatoria de una cita ya consolidada dentro del calendario estival del municipio.
El torneo fue presentado en el propio arenal por el concelleiro de Deportes, Antonio Traba, y los responsables de la organización. El edil destacó el trabajo realizado para garantizar la continuidad de un evento que atrae cada año a numerosos jugadores y espectadores, con una presencia especialmente destacada de público joven.
La competición se desarrollará durante dos jornadas y comenzará el sábado 25 de julio con la fase de grupos. Los primeros encuentros se disputarán entre las 19.15 y las 22.00 horas, aprovechando las últimas horas de la tarde para iniciar un programa que continuará durante buena parte del domingo.
La segunda jornada arrancará el domingo 26 a las 8.30 horas con la celebración de las eliminatorias. Los partidos se sucederán hasta aproximadamente las 20.00 horas, cuando está previsto que se disputen las finales y se celebre la entrega de premios a los equipos y jugadores más destacados.
La organización repartirá un total de 1.350 euros entre los tres primeros clasificados. El equipo campeón recibirá 800 euros, mientras que el subcampeón obtendrá 400 y el conjunto que termine en tercera posición se llevará los 150 euros restantes.
El programa se completará con dos reconocimientos individuales al mejor jugador y al mejor portero del campeonato. Con más de dos décadas de trayectoria, el Torneo Praia de Loira mantiene su apuesta por combinar deporte, convivencia y actividad al aire libre en uno de los arenales más conocidos de Marín.
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