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Balonmano / División de Honor Plata

João Ferreira regresa al Cisne para reforzar su renovado proyecto

El máximo goleador de la pasada temporada vuelve tras haberse despedido hace apenas un mes y completa una plantilla de 17 jugadores para competir

Ferreira en el partido de la pasada temporada contra Anaitasuna en el Munidipal. | RAFA VÁZQUEZ

Ferreira en el partido de la pasada temporada contra Anaitasuna en el Munidipal. | RAFA VÁZQUEZ

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C. P. C.

Pontevedra

João Ferreira volverá a vestir la camiseta del Cisne Los Sauces durante la temporada 2026-2027. El club pontevedrés y el primera línea portugués han retomado unas negociaciones que parecían cerradas después de que ambas partes anunciaran su separación apenas un mes antes.

El regreso supone un importante refuerzo para el equipo dirigido por Marcos Otero «Quiños». Ferreira fue el máximo anotador cisneísta en la última campaña en la División de Honor Plata, con 142 goles en 30 partidos de liga y una media de 4,73 tantos por encuentro, además de convertirse en uno de los jugadores con mayor peso dentro del vestuario.

Su continuidad parecía descartada desde el 18 de junio, cuando la entidad comunicó su despedida ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Las posiciones se acercaron durante las últimas semanas y tanto el jugador como el club hicieron un esfuerzo para desbloquear una operación condicionada por el reducido margen presupuestario disponible para una ficha profesional sénior.

La recuperación del lateral portugués permite al Cisne conservar a una de sus principales referencias ofensivas para volver a afrontar el objetivo de la permanencia. El equipo cuenta ya con diecisiete jugadores confirmados para el próximo curso, en una plantilla que combina buena parte del bloque anterior con seis incorporaciones.

Junto a Ferreira continuarán Roney Franzini, Abián Rodríguez, Alberto Delgado, Martín Santos, Diego López, Manuel Lorenzo, Daniel Virulegio, Iago Costas y Bruno Landim. Las novedades son Manu Hernández –que regresa tras su cesión–, Juan Saco, Carlos Gómez, Luisma de Goya, Tomás Moreira y Didac Talens, mientras que Iván Calvo, Xoán Fernández, Víctor Fernández, Álex López y Santiago Bedoya abandonan el equipo.

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La nueva versión del Cisne podrá verse por primera vez los días 13 y 14 de agosto, durante la segunda edición del Torneo Interpontes de Pontevedra. La cita servirá para comprobar el encaje de las nuevas incorporaciones y el efecto del inesperado regreso de un Ferreira llamado nuevamente a asumir buena parte de la responsabilidad ofensiva.

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