Chamosa se cuelga el bronce tras una final agónica en Málaga

Daniel Chamosa conquistó la medalla de bronce en la final de los 10.000 metros marcha del Campeonato de España absoluto de atletismo al aire libre, que se disputa en Málaga. El pontevedrés abrió así el medallero de la Boa Vila en la principal cita nacional de la temporada.

Chamosa cruzó la meta en tercera posición con un tiempo de 39:22.48, después de mantener una intensa pelea por el podio con José Manuel Pérez Rubio. El cuarto clasificado terminó en 39:23.12, apenas unas décimas después del marchador pontevedrés.

La victoria fue para Paul McGrath, uno de los grandes favoritos, que se impuso con una marca de 38:23.52. Óscar Martínez ocupó la segunda posición con 39:03.59.

El éxito de Chamosa supone la primera medalla para la representación pontevedresa en Málaga. La siguiente oportunidad llegará con su hermana, Antía Chamosa, que disputará la final femenina de los 10.000 metros marcha.

También competirán durante el fin de semana Aixa Corbacho en lanzamiento de martillo, David de la Fuente en los 5.000 metros y David Vicente en los 110 metros vallas.

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La Sociedad Gimnástica de Pontevedra cuenta, además, con una expedición de quince atletas. Entre sus principales bazas aparecen Pedro Osorio, Sergio Coello, Carlos Revuelta, Jonathan Correa y Lucía Sánchez del Valle, que afrontará su primer heptatlón en categoría absoluta.