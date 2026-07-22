Así sería el primer once del Pontevedra CF a día de hoy: cuatro puestos siguen abiertos

El Pontevedra CF empieza a dibujar su primer once de la temporada, aunque la alineación todavía está lejos de ser definitiva. Con seis fichas pendientes —tres sénior y tres sub-23—, la pretemporada servirá para medir las primeras ventajas, comprobar la adaptación de los fichajes y resolver varias posiciones abiertas. El estreno del 29 de julio ante el Deportivo Fabril ofrecerá la primera pista real sobre las preferencias del cuerpo técnico encabezado por Rubén Domínguez.

La base más reconocible parte de una defensa con muchas caras nuevas. Marqueta aparece como el principal candidato para ocupar la portería, por delante de Iker Galindo, pero los amistosos deberán marcar la distancia real entre ambos. En el lateral derecho, Adrián Argos tiene la oportunidad de asentarse desde el inicio, con Vidorreta como alternativa de emergencia gracias a su polivalencia.

En el centro de la zaga, David Alba y Álvaro Pérez formarían hoy la pareja más lógica. La lesión de Juanra reduce temporalmente las combinaciones y convierte esa demarcación en una de las que podrían recibir nuevos refuerzos. Por la izquierda, el recién llegado Rui Pedro parte como lateral específico, mientras que Marcos Bravo puede competir por el puesto o adelantar su posición para actuar en banda.

Casting para acompañar a Yelko

En la medular se concentra la mayor competencia por ahora. Yelko Pino es el futbolista que ofrece más certezas, pero a su alrededor hay diferentes fórmulas. Vidorreta aporta continuidad y equilibrio; Jerin Ramos e Ivorra, dos de las incorporaciones, buscan ganar terreno desde las primeras sesiones. Más arriba, Ilías Charid ofrece una opción de mediapunta, papel que también puede desempeñar Tiago cuando deje atrás su lesión.

Con esas piezas, un posible once provisional estaría formado por Marqueta; Adrián Argos, David Alba, Álvaro Pérez, Rui Pedro; Yelko Pino, Vidorreta; Elejalde, Ilías Charid, Domingo Mba; y Comparada. No es una jerarquía cerrada, sino uno de los dibujos que mejor encajan hoy con los perfiles disponibles.

La situación cambia si el equipo busca un centro del campo más físico, mayor control con balón o dos atacantes. Jerín e Ivorra pueden entrar en la sala de máquinas, Marcos Bravo permite modificar el perfil izquierdo y la potencia física de Domingo Mba ofrece la posibilidad de pasar de la banda al área. Esa variedad explica por qué el primer once admite todavía muchas versiones.

Las bandas también prometen movimiento. El eterno capitán Álex González conserva peso dentro del grupo, mientras Domingo Mba, Alberto Gil, Elejalde y Marcos Bravo amplían las alternativas.

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La posición de ‘9’ es otra de las batallas principales. Comparada es ahora el delantero centro más definido, pero la posibilidad de utilizar a Mba por dentro y la probable llegada de más competencia impiden dar el puesto por adjudicado. El primer amistoso ante el Fabril no ofrecerá sentencias, pero sí permitirá comprobar quién ha tomado ventaja durante las primeras semanas del nuevo Pontevedra CF.