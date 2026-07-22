Júnior y Sub-23 de Sprint
El piragüismo pontevedrés abre su gran cita europea con una intensa primera jornada
Los deportistas de clubes y concellos de la comarca competirán entre el 23 y el 26 de julio en pruebas de kayak y canoa, con presencia en categorías júnior y sub-23
El piragüismo vinculado a Pontevedra inicia este jueves su participación en el Campeonato de Europa Júnior y Sub-23 de Sprint 2026, una de las principales citas internacionales de la temporada. Ocho palistas de clubes o concellos de la comarca afrontarán sus primeras pruebas entre el 23 y el 26 de julio.
La jornada inaugural concentrará buena parte de los estrenos. Iris Corredoira, del CN de Cobres, abrirá la competición a las 10.12 horas en el K1 júnior de 1.000 metros y repetirá a las 18.00 en el K4 500 junto a Lorena Pérez, del CP Verducido Pontillón.
También entrarán en acción Silvia Gago, palista de Barro vinculada al CN O Muíño de Ribadumia, en el C1 júnior 500 y el C2 500; Natalia Moreira, de la EP Cidade de Pontevedra, en el K1 y el K4 sub-23 de 500 metros; y Mauro Domínguez, del Verducido Pontillón, en el K4 sub-23 masculino de 500 metros.
El viernes será el turno de Alba Lago, de la EP Cidade de Pontevedra, en el C1 júnior 200, y de Valeria Oliveira, del CEP Poio Conservas-Pescamar, en el C1 sub-23 200. Oliveira disputará además el domingo la final del C4 mixto sub-23 de 500 metros.
La participación pontevedresa se completará con Claudia Couto, palista de Pontevedra enrolada en el Kayak Tudense, que competirá el domingo en la final del C2 sub-23 femenino de 500 metros.
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