El Pontevedra CF ficha a David Alba para reforzar el centro de la defensa

El Pontevedra CF ya tiene el central que necesitaba. David Alba Fernández, defensa diestro de 1,86 y con más de 85 partidos de experiencia en Primera Federación, se incorpora al conjunto granate procedente del Nàstic de Tarragona. El futbolista firma hasta el 30 de junio de 2027 y refuerza la posición más débil de la plantilla por número de efectivos.

El fichaje de David Alba responde a una de las grandes prioridades de la dirección deportiva. Con Juanra todavía inmerso en el proceso de recuperación de su lesión, Álvaro Pérez era hasta ahora el único central sano y específico a disposición de Rubén Domínguez. Una situación demasiado ajustada para afrontar una categoría larga y exigente, en la que las lesiones y las sanciones obligan a disponer de alternativas naturales.

Más de 85 partidos en Primera Federación

El nombre de David Alba ya había aparecido en el radar del Pontevedra CF durante el pasado verano, antes de que el madrileño recalase en Tarragona. Un año después, la operación se ha concretado y el defensa llega a Pasarón sin coste de traspaso. El club lo presentó como un «refuerzo de garantías para la defensa granate», destacando especialmente su recorrido en el tercer escalón del fútbol español.

Alba disputó 22 encuentros ligueros con el Nàstic durante la última temporada. Su trayectoria incluye también etapas en el Fuenlabrada, Leganés B y Getafe, club en cuya cantera completó buena parte de su formación. Puede actuar en ambos perfiles del eje defensivo, aunque su condición de diestro y sus 1,86 metros ofrecen al técnico una alternativa específica para acompañar a Álvaro Pérez o competir por la titularidad cuando Juanra reciba el alta.

Debutó en Primera División con el Getafe

El nuevo central del Pontevedra también cuenta con experiencia en la máxima categoría. Debutó en Primera División con el Getafe el 6 de mayo de 2018, cuando tenía apenas 19 años, en una victoria por 0-1 ante la UD Las Palmas. José Bordalás le dio la titularidad y el defensa disputó los 90 minutos.

Su estreno en la Copa del Rey con el primer equipo azulón llegó el 17 de diciembre de 2020 frente al Anaitasuna. Alba también completó aquel encuentro, correspondiente a la primera ronda del torneo, que terminó con victoria del Getafe por 1-2.

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El fichaje equilibra una plantilla que ya tenía alternativas en el resto de líneas, pero que caminaba con escaso margen en defensa. El Pontevedra reduce así una de sus principales urgencias del mercado, aunque la planificación deportiva granate todavía no puede darse por cerrada, ya que quedan tres fichas sénior por cubrir y otras tantas para sub-23.