Así será el Teucro 26/27: nuevo patrocinador y una plantilla diseñada para mirar hacia arriba

El Teucro afrontará la temporada 26/27 con una plantilla de 17 jugadores y el objetivo de pelear por el salto a la categoría de plata. El conjunto lerezano, que iniciará los entrenamientos el próximo 3 de agosto, ha cerrado su planificación deportiva antes de lo previsto y disputará entre seis y siete encuentros de preparación antes del comienzo de la competición.

El club ha confeccionado el equipo a partir de las carencias detectadas durante la segunda vuelta del pasado curso. El director deportivo y entrenador, Sergio Carballeira, explicó que la prioridad fue incorporar perfiles concretos, por encima de nombres propios. «Nos faltaba gol y también un poco de peso en el bloque defensivo», señaló.

La respuesta de los jugadores contactados permitió completar rápidamente el grupo. Carballeira considera que la historia y la dimensión social del club continúan siendo un atractivo pese a la categoría actual. «Jugar en el Teucro siempre es algo distinto y, cuando los objetivos son ambiciosos, atraer a jugadores resulta más sencillo», apuntó.

El equipo tendrá por delante seis semanas de pretemporada para integrar a las nuevas incorporaciones, especialmente en la primera línea y en la posición de central. La preparación incluirá la Copa Galicia, en la que el Teucro se medirá al Carballal en Pontevedra, además de varios amistosos que dependerán de su trayectoria en el torneo autonómico.

El primer examen oficial llegará en casa frente al Noia, uno de los adversarios llamados a ocupar la zona alta. La intención del cuerpo técnico es alcanzar esa jornada con el equipo ya preparado para competir. «Tenemos que teñir de azul el pabellón y dar el primer golpe sobre la mesa», afirmó Carballeira.

La nueva temporada también traerá un cambio en la denominación del primer equipo, que competirá como Teucro Lintel tras la incorporación de la empresa pontevedresa como patrocinador principal. La firma prevé ofrecer a los socios descuentos relacionados con la revisión o contratación de servicios como los suministros eléctricos o la telefonía.

Carballeira estará acompañado por Nano Martínez, segundo entrenador y preparador físico y de porteros; Fabián González, nuevo asistente técnico; Javier Ruibal, delegado y analista; y Lara Pampillón, fisioterapeuta.

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El proyecto deportivo se apoyará, además, en la campaña de abonados «Ser o que somos», protagonizada por Gabi Ben Modo y Pepe Villas, que está siendo especialmente bien recibida, según el club, entre los socios con mayor antigüedad.