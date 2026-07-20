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El ‘Orión’ se corona por medio punto en la Ruta de las Islas

El campeón autonómico de Cruceros ORC 2026.

El campeón autonómico de Cruceros ORC 2026. / FdV

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H.D.

Sanxenxo

El ‘Orión’, patroneado por Javier Pérez, se proclamó campeón autonómico de Cruceros ORC 2026 tras imponerse por solo medio punto en el Trofeo Hotel Carlos I Silgar–Regata Ruta de las Islas, que se ha llevado a cabo a lo largo de este fin de este fin de semana en Sanxenxo.

La regularidad permitió al velero del Monte Real Club de Yates de Baiona superar al ‘Travesío’, de Álvaro Martínez, que había iniciado la competición como líder y terminó segundo con 6,5 puntos. ‘La Gitana’, de José Ángel Quintero, completó el podio con 8,5.

Más de una veintena de embarcaciones participaron en las tres pruebas programadas. La primera jornada incluyó la circunnavegación de Ons y Onza, mientras que el domingo se disputaron dos recorridos de bastón con viento del suroeste.

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En ORC 3, el triunfo fue para el ‘Namasté’, de Luís de Mira, por delante del ‘One’ y ‘La Etrusca’. Entre los barcos clásicos, el ‘Daikiri’ se llevó la victoria, seguido por ‘Hunter’s Moon’ y ‘Adaxe Catro-Varadoiro do Xufre’.

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