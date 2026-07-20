El Ence Marín suma un refuerzo de 99 goles y un regreso de futuro

El Ence Marín Futsal refuerza su plantilla con el fichaje de Ana González Poza y el regreso de Aitana Lago Mesías. Anita, ala diestra nacida en 2002, da el salto a Segunda División tras marcar 20 goles la pasada temporada con el Stellae Leis Pontevedra y acumular 99 dianas en las cinco últimas campañas autonómicas. Puede actuar también como cierre. Aitana vuelve al club después de jugar en el filial del Ourense Ontime, rival del conjunto marinense. La juvenil ya formó parte de la generación campeona gallega cadete y semifinalista del Campeonato de España.