Del central al delantero: los últimos movimientos que necesita el Pontevedra

El Pontevedra CF ha cubierto ya todas las posiciones con al menos un futbolista, pero el mercado granate todavía está lejos de darse por cerrado. Con 18 jugadores confirmados, nueve de ellos incorporados este verano, Rubén Domínguez espera un mínimo de «tres o cuatro fichajes más» para completar una plantilla que dispone todavía de cuatro licencias sénior y tres sub-23. La prioridad apunta ahora a la defensa, la línea más corta y también la más condicionada por el estado físico de Juanra, que todavía está en proceso de recuperación.

Las llegadas de Rui Pedro, para el lateral izquierdo, y Marcos Bravo, como futbolista de banda, permiten al técnico tener al menos una alternativa natural en cada demarcación. Sin embargo, el dibujo actual deja poco margen ante lesiones, sanciones o bajones de rendimiento, especialmente en la retaguardia.

Los laterales estarán cubiertos por Adri Argos y Rui Pedro, e incluso Bravo podría actuar ahí, ya que también ha jugado como lateral zurdo a lo largo de su carrera. Mientras, con Juanra de baja, Álvaro Pérez se presenta como el único central sano de la plantilla.

Prioridad central

Ander Vidorreta puede actuar como solución de emergencia en el carril derecho, pero su demarcación principal es la de centrocampista. Esa polivalencia ofrece una salida puntual, aunque no necesariamente una cobertura suficiente para una temporada larga y exigente, como ha demostrado ser la Primera Federación.

Por ello, el perfil de un defensa central gana peso en la planificación deportiva. En ese contexto vuelve a aparecer el nombre de David Alba, defensa del Nàstic de Tarragona que ya estuvo en el radar del Pontevedra CF el pasado verano antes de incorporarse al conjunto catalán. Por ahora, se trata de un simple rumor de mercado y no de una operación cerrada.

El resto de líneas ofrece una sensación de mayor profundidad. En la portería están Raúl Marqueta e Iker Galindo; el centro del campo cuenta con Yelko, Vidorreta, Jerín Ramos, Ivorra, Illías Charid y Tiago; y las bandas reúnen a Álex González, Iñaki Elejalde, Marcos Bravo, Domingo Mba y Alberto Gil.

El dilema del nueve

En punta aparece únicamente Álex Comparada como delantero puro, pero la versatilidad de los jugadores de ataque podría ayudar a reforzar la figura del ‘9’, aunque la llegada de otro ariete tampoco está descartada. Un nuevo atacante permitiría elevar la competencia y ofrecer una alternativa de área extra para el «libreto» de Rubén Domínguez.

Tiago sigue inmerso en la recuperación de su grave lesión de rodilla, otro factor que obliga al cuerpo técnico a manejar los tiempos con cautela. Aun así, el centro del campo parece mejor abastecido que la defensa, donde cualquier ausencia reduciría las opciones naturales del técnico ourensano.

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El Pontevedra también podrá recurrir al filial para completar entrenamientos o cubrir necesidades puntuales durante la pretemporada. Xaquín, Canosa, Diego González y Vila ya participaron en la primera sesión. La cantera amplía las alternativas, pero no cambia el foco principal: los últimos fichajes del Pontevedra CF apuntan, sobre todo, a reforzar la defensa.