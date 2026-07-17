Pasarón necesitaría una reforma integral de 1,7 millones para acabar con sus problemas en el césped

El campo de Pasarón necesita una reconstrucción integral valorada en 1.688.216 euros para solucionar de forma definitiva los problemas que arrastra su césped según el Concello de Pontevedra. Esa es la principal conclusión del informe técnico encargado por el gobierno local, que detecta un fallo «sistémico e irreversible» tanto en el perfil constructivo como en la cubierta vegetal del estadio en el que juega el Pontevedra CF.

El estudio, elaborado por la empresa especializada Calderón Asociados tras realizar catas, extracciones y diferentes inspecciones sobre el terreno, atribuye el deterioro a defectos de la construcción original y a una ejecución incorrecta del sistema de drenaje. Según la auditoría, los tubos fueron envueltos directamente en geotextil, lo que provocó una colmatación progresiva e irreversible.

La concelleira de Deportes, Anabel Gulías, defendió que la actuación permitiría garantizar una vida útil de entre 15 y 20 años y desestimó repetir reparaciones parciales como la realizada al inicio del mandato. En aquella intervención, el Concello aportó 75.000 euros para acondicionar el césped, aunque el resultado no resolvió las deficiencias.

«Nos parecería un error volver a parchear el problema», sostuvo Gulías, quien advirtió de que una nueva solución provisional podría hacer que dentro de dos años se repitiese el mismo debate. No obstante, el gobierno local se muestra dispuesto a analizar otros informes o alternativas que ofrezcan garantías similares a medio y largo plazo.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha remitido una carta a los presidentes de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra para plantear una financiación conjunta. El Concello considera Pasarón un equipamiento estratégico para la ciudad y entiende que las tres administraciones deben colaborar para corregir unos defectos que, según el informe, se remontan a su construcción.

La reforma no podría ejecutarse de inmediato. Además de la búsqueda de financiación, serán necesarios trámites jurídicos, presupuestarios y administrativos. La obra también obligaría a encontrar una alternativa temporal para que el Pontevedra CF dispute sus partidos mientras el estadio permanezca inutilizado.

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«Va a tardar y va a ser una inversión potente», reconoció Gulías. La edil admitió que los plazos ya son ajustados ante la proximidad de la competición, que arranca el próximo 30 de agosto, pero insistió en que el objetivo debe ser «resolver el problema de raíz» y no destinar más dinero público a actuaciones provisionales.