El Ence Marín mueve ficha: Ana Pinto regresa y Andrea Alvite refuerza el proyecto

El Ence Marín Futsal ya ha confirmado sus dos primeros fichajes para la temporada 2026-27. La guardameta portuguesa Ana Pinto regresará a la primera plantilla, mientras que la pontevedresa Andrea Alvite se incorpora al conjunto de A Raña después de competir el pasado curso con el Grupo Forma T Vilalba.

Pinto, nacida en Évora en 2000, llegó a Marín en el verano de 2023 procedente del Inter SC portugués. La portera disputó dos temporadas en Primera División con el equipo marinense. Tras el descenso, continuó en el club como integrante del cuerpo técnico de la cantera y como guardameta del filial. Su último encuentro como titular con el primer equipo fue el empate ante el Móstoles de la campaña 2024-25.

El segundo refuerzo es Andrea Alvite, jugadora diestra de 21 años formada en el Leis y en el Poio Pescamar. La pontevedresa cuenta con experiencia en la máxima categoría y en Segunda División, donde ha defendido las camisetas del Bembrive, Viaxes Amarelle, Valdetires Ferrol y Vilalba. La pasada temporada fue titular en la derrota de su equipo por 5-2 en A Raña.

El Ence Marín también ha anunciado las renovaciones de la joven portera Maialen Amoedo, internacional con la selección gallega sub-16, y de la ala zurda Lucía Souto ‘Kiko’.

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La coruñesa, incorporada en febrero, marcó seis goles en quince partidos, incluido el tanto que certificó en Puertollano el pase a la eliminatoria definitiva por el ascenso.