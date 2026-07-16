El emotivo homenaje del Teucro a Gabi Ben Modo para recuperar a su afición

Gabi Ben Modo será la imagen de la nueva campaña de abonados de la SD Teucro para la temporada 2026-2027. El club pontevedrés rinde así homenaje a uno de sus grandes referentes, fallecido hace unos meses, y convierte su legado en el punto de partida de una etapa con la que pretende recuperar masa social y reforzar el sentimiento de pertenencia.

Bajo el lema «Ser o que somos», el Teucro reivindica sus 81 años de historia, pero busca centrar la mirada en el presente y en el futuro. «Ser socio del Teucro es llevar una herencia y una historia que pocos clubes tienen a nivel nacional», destacó Carlos García-Alén durante la presentación.

El nuevo carné muestra la imagen de Ben Modo, que pasó por prácticamente todos los estamentos de la entidad, comenzando en la base, llegando al primer equipo, en el que se convirtió en capitán, para posteriormente ser gerente y socio. «Representa el espíritu de lo que creemos que somos», señaló García-Alén.

El abono incluye un código QR que permite acceder a un vídeo con declaraciones del propio Gabi, grabadas durante el 80 aniversario del club, y a un mensaje de sus hijas sobre lo que el Teucro significaba para él. La campaña recuerda también a otra figura histórica recientemente fallecida, Pepe Vilas.

Mismos precios

El club mantendrá los precios de la pasada temporada. El abono sénior costará 80 euros; el familiar, 150; el destinado a aficionados de entre 15 y 25 años, 50; y el de jubilados, 60 euros. La atención presencial se realizará de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en la sede del Teucro situada en la cuarta planta del edificio administrativo de Benito Corbal.

La campaña incorpora además los denominados «aliados azules», una evolución de los antiguos socios protectores dirigida especialmente al tejido comercial y empresarial de Pontevedra. José Antonio García Lores, «Cáceres», explicó que la intención es superar el patrocinio tradicional y crear una red que aporte visibilidad, reputación y oportunidades de colaboración.

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Las aportaciones empresariales oscilarán entre los 250 euros de los pequeños comercios y los 20.000 euros de las grandes compañías. «Queremos que las empresas vayan más allá de colocar un logotipo y se sientan partícipes del proyecto», resumió García Lores animando a empresas y aficionados a sumarse a una nueva campaña apoyando al conjunto lerezano.