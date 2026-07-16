Daniela Suárez, del Galaico Pontevedra, convocada por España para preparar el Mundial júnior

Daniela Suárez, nadadora del CNA Galaico Pontevedra, ha sido convocada por la selección española júnior de natación artística para preparar el Campeonato del Mundo de la categoría. La deportista participará en la concentración que el equipo nacional desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, entre el 20 de julio y el 9 de agosto.

La llamada sitúa a Suárez en el grupo que afrontará la recta final de la preparación para el Mundial júnior de natación artística de Budapest. La competición se disputará del 12 al 16 de agosto en el Duna Arena, uno de los principales escenarios europeos de los deportes acuáticos.

La convocatoria difundida por la Real Federación Española de Natación reúne a 14 deportistas —13 mujeres y un hombre— procedentes de clubes de distintos puntos de España. Suárez será la única representante del Galaico Pontevedra en esta concentración. El equipo técnico estará formado por cuatro entrenadoras, una de ellas Sandra Montes Ruiz, vinculada con el club lerezano a la Federación Gallega.

La convocatoria supone un nuevo salto deportivo para la nadadora y refuerza la presencia de la natación artística gallega en la estructura estatal. Durante las tres semanas de trabajo en el CAR, el grupo centrará su preparación en ajustar las rutinas, mejorar la coordinación y completar la puesta a punto física antes del viaje a Hungría.

Noticias relacionadas

El Galaico celebró la noticia en sus redes sociales y trasladó su apoyo a Daniela Suárez con un mensaje directo: «Todo el club y toda Pontevedra está contigo, Daniela». La concentración será el último gran bloque de preparación antes del principal objetivo internacional del verano.