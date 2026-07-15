Rubén Domínguez comienza a moldear al nuevo Pontevedra CF

El Pontevedra CF ya está en marcha. El equipo granate completó este miércoles su primer entrenamiento de la temporada 2026/27 con una plantilla profundamente renovada, nueve incorporaciones sobre el césped y todavía «tres o cuatro fichajes pendientes», según aseguró Rubén Domínguez. El técnico ourensano afronta así la construcción de un nuevo bloque para competir por segundo año consecutivo en Primera Federación.

«Las comparaciones con el equipo del año pasado ya no tienen que existir porque es un equipo completa y absolutamente nuevo», advirtió el entrenador tras la sesión en el Manolo Barreiro II. Domínguez pretende reunir de nuevo un conjunto versátil, polivalente y con hambre, aunque sin imponer una identidad cerrada de antemano. «A partir de los jugadores que tenemos construiremos el Pontevedra más adecuado para ellos», explicó tras la primera sesión.

La permanencia aparece como el primer gran objetivo del curso. Domínguez situó la barrera inicial en los 45 puntos, pero dejó claro que la ambición crecerá una vez alcanzada esa cifra. El reto inmediato será conseguir que el Pontevedra vuelva a competir sin complejos. «Queremos que en cada partido el equipo pueda mirar a los ojos a cualquiera», señaló. El estreno liguero llegará el último fin de semana de agosto con la visita al Real Avilés.

Rubén Domínguez junto a uno de los nuevos fichajes, Domingo Mba. / Rafa Vázquez / FDV

En el primer entrenamiento participaron los 18 jugadores confirmados de la primera plantilla. A los nueve futbolistas que continúan del curso anterior —Marqueta, Juanra, Álvaro, Vidorreta, Yelko, Tiago, Alberto Gil, Álex González y Compa— se sumaron Iker Galindo, Adri Argos, Rui Pedro, Iker Ivorra, Jerín Ramos, Illías Charid, Iñaki Elejalde, Domingo Mba y Marcos Bravo. También trabajaron los canteranos Xaquín, Canosa, Diego González y Vila.

La sesión, de alrededor de hora y media, tuvo al balón como protagonista e incluyó rondos, trabajo específico para los porteros, ejercicios colectivos y un partidillo final a medio campo. Tiago Rodríguez continuó con su recuperación de la grave lesión de rodilla, mientras que Juanra realizó parte del entrenamiento al margen, pero ya pisando césped.

Entre las novedades destacó Jerín Ramos, que vuelve a coincidir con Rubén Domínguez y con antiguos compañeros como Marqueta, Tiago y Alberto Gil. «Conocer a gente hace que llegar aquí sea más fácil», reconoció el futbolista caboverdiano.

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Compa, una de las referencias ofensivas después de sus diez goles entre Liga y Copa, rechazó asumir un papel diferente al del resto. «Aquí todos somos iguales y todos somos importantes», afirmó. El delantero encara el nuevo curso «con mucha ilusión», pero consciente de que el Pontevedra deberá empezar prácticamente desde cero, «primero como familia y después como equipo», concluyó su entrenador.