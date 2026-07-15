El Pontevedra presenta a sus siete rivales para esta pretemporada

El Pontevedra CF disputará al menos siete partidos amistosos repartidos en seis fechas para poner a punto su nuevo proyecto antes del comienzo de la temporada 2026/27 en Primera Federación. El conjunto dirigido por Rubén Domínguez iniciará su calendario de pretemporada el 29 de julio ante el Deportivo Fabril y lo cerrará el 23 de agosto con un triangular frente al Bergantiños y el CF Muxía, apenas una semana antes de visitar al Real Avilés en la primera jornada de Liga.

La primera prueba llegará en el campo de San Pedro, en Villalonga, frente al filial del Deportivo. Tres días después, el 1 de agosto, los granates se desplazarán hasta A Lomba para medirse al Arosa. El siguiente compromiso será el 8 de agosto contra el CD Estradense, en el Campo Novo da Estrada.

El partido ante el Ourense, pendiente de confirmación

La preparación continuará el 15 de agosto con un encuentro ante el Ourense CF que todavía figura pendiente de confirmación en el calendario difundido por el club. Cuatro días más tarde, el 19, el Pontevedra visitará al Coruxo FC en O Vao.

El último examen llegará el 23 de agosto en A Arliña, en Muxía. Allí, el equipo granate participará en un triangular junto al Bergantiños y el conjunto anfitrión, el CF Muxía. Será la última oportunidad para realizar ajustes antes del inicio oficial de la competición.

El club todavía no ha comunicado los horarios de los amistosos. La planificación permitirá a Rubén Domínguez repartir minutos y acelerar el ensamblaje de una plantilla con nueve incorporaciones y todavía «tres o cuatro fichajes pendientes». Como advirtió el técnico tras el primer entrenamiento, se trata de un bloque «completa y absolutamente nuevo» que deberá construirse prácticamente desde cero durante las próximas semanas.