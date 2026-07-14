Rui Pedro ficha por el Pontevedra para reconstruir el lateral izquierdo

El Pontevedra CF ha comenzado a reconstruir el lateral izquierdo con el fichaje de Rui Pedro. El defensa portugués, de 24 años, se incorpora al conjunto granate para la temporada 2026/27 después de jugar cedido en el Amarante, con el que participó en el histórico ascenso a la Segunda División lusa. Su llegada cubre la primera de las vacantes abiertas por las salidas de Miguel Cuesta y Adrián Expósito.

La incorporación se produce el mismo día en que se ha confirmado la rescisión de Expósito, pese a que el balear tenía contrato hasta junio de 2027. Su marcha al CE Europa había dejado a Rubén Domínguez sin ninguno de los dos futbolistas empleados habitualmente en esa demarcación durante el último curso.

Rui Pedro reduce esa carencia, pero no elimina por completo las necesidades defensivas del equipo. A falta de nuevos movimientos en el mercado de fichajes, será el único lateral izquierdo específico de una plantilla que conserva pocos efectivos en la zaga y que todavía debe incorporar competencia y fondo de armario para afrontar la temporada.

El nuevo futbolista del Pontevedra llega después de completar el curso con mayor continuidad de su trayectoria. Disputó 34 encuentros entre la Liga 3, la fase de ascenso y la Copa de Portugal, en los que acumuló 3.035 minutos, marcó dos goles y repartió cuatro asistencias. En el conjunto de su carrera suma 71 partidos oficiales, tres tantos y cuatro pases de gol.

Propiedad del Paços de Ferreira, Rui Pedro destaca por su recorrido, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque desde la banda izquierda. El Pontevedra busca así añadir profundidad a una posición que se había convertido en una de las principales urgencias.

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El portugués se convierte en la octava incorporación del mercado granate, frente a las diez bajas contabilizadas sin incluir a los cedidos que regresaron a sus clubes. Su fichaje alivia uno de los problemas más evidentes de la plantilla, aunque la reconstrucción de la defensa todavía está lejos de darse por terminada.